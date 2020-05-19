親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

顧立雄今擔任金管會主委最後一天，他離開前特別向駐會記者道別，他透露，當初就是他推薦黃天牧升任主委的，他也在歡送會上也對黃天牧許下一個期許，「他唯一就是太不苟言笑，我期許他要向我一樣幽默風趣，才符合獅子座熱情洋溢。」

黃天牧擔任金管會副主委長達7年，終於明天將升任主委，顧立雄說：「我承認黃天牧是我推薦的，但我不是蘇派的綠營大老，我是國家的人，總統與院長都很支持我，會推薦黃天牧，是因為需要一位立即上手，能無縫接軌政策的人。」

顧立雄透露，黃天牧在被院長徵詢升任主委時，第一時間就到辦公室找顧立雄，「我跟他說我知道， 因為是我推薦，他就隱約知道我要離開，那時候只有我們倆知道。」

對於黃天牧，顧立雄說，黃做事非常嚴謹，業務面嫻熟又專業，「但唯一就是太不苟言笑，我最近才知道黃副是獅子座，我跟獅子座在一起40年(指夫人王美花)，是非常熱情洋溢的，但是黃副個性怎麼跟那位40年的獅子座差很多，我就勉勵黃副要像個獅子座，期許他要像我一樣幽默風趣，個性上不要這麼拘謹。」

此外，針對新任的副主委許永欽，顧立雄也說：「我跟他認識很久，我以前辦過台開案，他當時是承辦檢查官、我是辯護人。」至於針對空缺的常任副主委是否內升，他則說：「這應該由新任黃主委來公布。」