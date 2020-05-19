任期最後一天談治理金融業 顧立雄：我打下不錯根基

顧立雄今擔任金管會主委最後一天，創下史上任期第二長的金管會主委，他離開前特別向駐會記者道別，也回顧在金管會兩年8個月的心聲。他說，自己現在從原本的「路人甲」變成一位「金融人」，自認為在金管會做到很多事，「在金融業治理這塊，我打下不錯的根基。」

顧立雄表示，他自認為在金管會任內做了不少事，包含公司治理藍圖、吹哨者保護、產金分離與金金分離、金控大股東股權透明化、開放銀行、純網銀等，「我原來是法律人，希望大家能接受我當金融人。」

顧立雄給自己在金管會打幾分？他笑說：「打分數要別人來打，被人家肯定是一件好事，希望大家肯定我過去的表現，我當時以路人甲進來，不就是力求要洗刷路人甲的印象，大家都接受我是個十足的金融人，法律人加金融人這樣多好。」

顧立雄說，他在金管會沒有感受過無力感，各局在他的帶領之下都很盡責，其中印象最深的，是在他任內保險業為因應IFRS 17往保障型保單來帶動，「雖然這還在進行式，但感覺到可以往前走，感覺到我正在做一件改變保險業體質的事情。」

晚間6點半左右，他將主委辦公室都整理完畢後，手捧著花束，在新任金管會主委黃天牧與各局處首長歡送下離開金管會，他笑著說：「確實在金融業治理這塊，我打下不錯的根基。」