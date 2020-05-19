不受保費斷崖波及 安聯人壽Q1逆勢成長23%
各項新措施上路，加上疫情衝擊，壽險業首季保費收入出現「保費懸崖」，根據壽險公會統計，相較壽險業今年首季初年度保費收入衰退35%，為史上同期最大衰退幅度，安聯人壽受惠商品組合及擴展業務版圖策略奏效，第一季以逾新台幣146億元銷售業績，逆勢成長23%，穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費全年累計第一名。
安聯人壽表示，回顧第一季的整體表現要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，才能突破重圍締造亮眼的銷售佳績。拓展業務版圖部分也有亮眼的表現，首季業務菁英人數持續成長，較去年同期大幅成長逾24%，穩定朝2020年5,000名業務大軍的增員目標邁進。
綜觀新年度保險產業新展望，安聯人壽認為疫情當前市場不穩定，民眾傾向於以相對穩定的方式規劃資產，因此新概念、強調保障的保險理財商品將成為市場之主流，並預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。
安聯人壽在業務面將關注人口老化的社會趨勢，不僅遠瞻退休、養老規劃投資型保險，更關懷銀髮族健康及長期照護等社會福利議題，聚焦於推廣各類健康型保險商品。
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