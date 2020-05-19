顧立雄任內最後一天 一口氣對八家金融業開罰

金管會主委顧立雄明（20）日將出任國安會秘書長，在他內任的最後一天，金管會今天對台新、安泰、永豐、凱基、遠東等五家銀行，及新光人壽、法巴人壽、安達人壽等三家壽險公司，共八家金融機構，共開出罰鍰2,580萬元。

金管會表示，台新銀行主要是辦理客戶以房貸、保單質借資金，購買投資型保單業務有缺失，依法罰800萬罰鍰。

新光人壽則是在被金檢時被發現，辦理跟利害關係人從事交易範圍的不動產標售案，未提報董事會重度決議，被罰400萬元。

除此，金管會金檢也發現，招攬保戶，透過辦理投資型保單借款後，再購買新投資型保單，及有以不當話術招攬保險等事，因相關違失事實明確，對法巴人壽、安達人壽等二家保險公司，及安泰、永豐、凱基及遠東等四家銀行開罰。

對這六家，分別罰60萬元到600萬元不等罰鍰，並限期改正，這六家合計罰1,380萬元，其中法巴人壽被罰最多有600萬元。

合計金管會今天共對八家金融機構，開出2,580萬元罰鍰。