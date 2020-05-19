顧任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

今天是金管會主委顧立雄擔任金管會任內的最後一天，一口氣開罰8家金融業，其中對台新銀行重罰800萬元，也對新光人壽開罰400萬元，同時也對法巴人壽、安達人壽兩家壽險，與安泰、永豐、凱基、遠東四家銀行開罰，一天內對金融業開出2580萬元的罰單。

金管會表示，法巴人壽、安達人壽兩家壽險，與安泰、永豐、凱基、遠東四家銀行主要是違法保險法，包含發現業務員不當勸誘用保單借款後，再購買新的投資型保單，對六家金融機構開罰1380萬元。

另也發現台新銀行有理專不當勸誘民眾，以房貸、保單質借後，再勸誘民眾來購買新的投資型保單，重罰台新銀行800萬元。

同時也發現新光人壽辦理利害關係人交易的不動產標售案，沒有提報董事會重度決議，違法金控法，開罰400萬元。