快訊

顧立雄任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

內閣首長完整名單！政委一缺額不排除從這找人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委顧立雄任內的最後一天，一口氣開罰8家金融業。 本報資料照片
金管會主委顧立雄任內的最後一天，一口氣開罰8家金融業。 本報資料照片

今天是金管會主委顧立雄擔任金管會任內的最後一天，一口氣開罰8家金融業，其中對台新銀行重罰800萬元，也對新光人壽開罰400萬元，同時也對法巴人壽、安達人壽兩家壽險，與安泰、永豐、凱基、遠東四家銀行開罰，一天內對金融業開出2580萬元的罰單。

金管會表示，法巴人壽、安達人壽兩家壽險，與安泰、永豐、凱基、遠東四家銀行主要是違法保險法，包含發現業務員不當勸誘用保單借款後，再購買新的投資型保單，對六家金融機構開罰1380萬元。

另也發現台新銀行有理專不當勸誘民眾，以房貸、保單質借後，再勸誘民眾來購買新的投資型保單，重罰台新銀行800萬元。

同時也發現新光人壽辦理利害關係人交易的不動產標售案，沒有提報董事會重度決議，違法金控法，開罰400萬元。

保單 金管會 台新 顧立雄

延伸閱讀

配息率44%也難救 永豐金融債ETF將清算下市

顧立雄掌國安會是明升暗凍？ 李大維難甩藍男標籤「被堅辭」

金管會催速都更 建融再鬆綁

畢業感言...顧立雄：金管會主委不好做

相關新聞

顧任內最後一天 金管會一口氣重罰8家金融業2580萬元

今天是金管會主委顧立雄擔任金管會任內的最後一天，一口氣開罰8家金融業，其中對台新銀行重罰800萬元，也對新光人壽開罰40...

新冠肺炎疫情期間 金融機構遭受網路攻擊激增238%

企業軟體創新者VMware公司發佈VMware Carbon Black《現代銀行勒索3.0》年度報告。根據VMware...

期交所與大馬衍生性商品交易所簽MOU 原棕櫚油期貨經驗交流

台灣期貨交易所與馬來西亞衍生性商品交易所（Bursa Malaysia Derivatives Berhad，BMD）完...

辛苦抗疫！ 台灣人壽號召同仁 向長照工作者致敬

台灣人壽保險公司長期關心台灣長照工作者，看見他們面臨病毒威脅時，僅能以口罩、手套等基本防護措施堅守崗位，讓長照工作不中斷。特別號召同仁，以鼓掌方式向他們致敬、打氣、加油。

實體店家業績減35% 國泰世華首創協助轉線上免手收

受新冠肺炎疫情衝擊，傳統實體門市業績少35%，線上卻增五成。國泰世華銀行今（19）日宣布，獨家攜手蝦皮購物，首創協助實體...

新台幣強升 一銀數位帳戶獨享美元優匯、活存九倍送

隨著新台幣兌美元逐漸走升，正是投資美元存款的最佳時機。第一銀行18日起至年底止，以新台幣結構美元存入iLEO數位帳戶，匯...

政大銀行系撐起金融圈半邊天 楊金龍、黃天牧均為校友

政治大學銀行系（現金融系），撐起台灣金融界半邊天。放眼台灣財經部會裡，中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧均為該系校友。...

願景／零工族群 靠自己存老本

全美有近1,600萬人從事零工經濟（gig economy），很大部分是為補充其薪水的兼職自由工作者。例如，在前陣子聯邦政府關閉期間，許多聯邦雇員擔任叫車司機的工作，以便在停發薪水時還能有收入。但是對於全職為Lyft或Uber開車的人來說，除了領平均約10美元的時薪外，缺乏適當的健康保險或退休儲蓄計劃，是他們的很大痛點。

願景／低利率時代 企業提撥負擔加重

全球央行掀起降息潮，可能受股市投資人歡迎，但對企盼順利領到退休金的廣大勞工恐怕不是好消息，因為低利率可能使企業的退休金出現問題。

願景／照顧銀髮族 澳洲日本瑞典有解方

世界各國的政府正在擔心其公民的退休安全，但處理的方式各不相同。一些使用不同版本的隨收隨付（pay-as-you-go）制度，亦即在職勞工支付當前退休人士的退休金，就像在美國目前實施的方式，而其他國家的規定，是將大部分責任歸諸於雇主或雇員身上 。

願景／三個大變因 引爆全球退休危機

隨著人口老化與少子化、工作與退休環境的改變，人們目前的儲蓄與退休後所需生活水準之間的差距，不僅使公共與民間的退休計畫面臨沉重壓力，也為年輕一代製造了財務黑洞。根據世界經濟論壇（WEF），全球主要經濟體的退休金缺口正在迅速擴大，到了2050年將達到400兆美元，約為當今世界經濟產值的五倍，全球退休危機正在成為一顆不定時炸彈。

投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

小青跟妹妹兩人從大學開始，就做代購賺取生活費，兩人畢業後，因為貪圖工作時間彈性，至今仍以代購為業，但兩人對勞保不懂，一直...

熱門新聞

疫情衝擊！台中知名餐廳寶麗金崇德店 土地標售震撼業界

三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

金管會管制儲蓄險下重手 銀行通路成重災區

台積全面清查製程 找突破口

經濟海嘯來了？台泥董座張安平：10億人將成新貧戶

台積電赴美設廠掀四地效應 謝金河：對產業撞擊力非同小可！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。