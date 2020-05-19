國泰金總座李長庚：三年內零利率難恢復不一定是苦日子

美國利率趨近於零，全球央行再掀降息潮，面臨零利率與負利率時代來臨，被問到「金融業苦日子」要開始了嗎？國泰金控總經理李長庚今（19）日在法說會中被問到，他回應說自己也不是神仙，不敢預測會維持多久，但可預見一段時間「至少三年內」低利率環境很難恢復，對金融業利差產生一定的壓縮。「但是不是苦日子還很難說」，而且也沒有那麼悲觀，也有樂觀的因素，如市場波動大創造投資機會，他「外在環境不順手，也不能坐以待斃」。

李長庚進一步解釋說，到底低利率與負利率的環境，對金融業來說是不是苦日子？他跟同仁討論，雖然台灣人長期不習慣零利率與負責，但是像日本或是歐洲國家，都已經有長期的經驗，對他們民眾來說已經變常態，體質健康的金融機構也活得好好的。

國泰金也在研究像日本這樣的零利率環境下，保險公司如何把「利率趨近於零的保單」賣出去，還有商業行為與金融機構的放貸行為如何改變等等，好在台灣比較幸福，還沒有到零利率的環境，而且「我們比較好不是第一個，也看到銀行保險如何在低利環境下，商品結構改變也可創造蠻多的價值獲利。」

尤其是資本市場供需改變了市場波動反而可以帶來機會，李長庚說「現在全球央行放錢到市場的金額，大約占全球GDP10%，資本市場若增加10%，資金一定會造成市場波動。他說國人未來可能要習慣市場波動大將成為常態。

「外在環境不順手也不能坐以待斃」李長庚說，也需要精益求精，而且也沒有那麼悲觀，也有樂觀的因素，資本市場波動，投資機會會更大，國壽的投資操作也算穩健，歐日順應此環境，也逐步開放新商品等等，因此國泰金會努力提升風控與團隊能力…等等，這些都是國泰金需要學習的地方。