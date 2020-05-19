安泰銀主辦 港商新朗興業三年期76億元聯貸案

全美有近1,600萬人從事零工經濟（gig economy），很大部分是為補充其薪水的兼職自由工作者。例如，在前陣子聯邦政府關閉期間，許多聯邦雇員擔任叫車司機的工作，以便在停發薪水時還能有收入。但是對於全職為Lyft或Uber開車的人來說，除了領平均約10美元的時薪外，缺乏適當的健康保險或退休儲蓄計劃，是他們的很大痛點。

2020-05-19 11:55