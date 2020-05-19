安泰銀主辦 港商新朗興業三年期76億元聯貸案
安泰銀行以統籌主辦銀行身分邀集國際票券、永豐銀行、兆豐票券共同主辦香港商新朗興業有限公司台灣分公司新台幣76億元聯合貸款案，於今（19）日假安泰銀行總行舉行簽約儀式，由安泰銀行、永豐銀行、國際票券、兆豐票券、新光銀行、大中票券、合庫票券及全球人壽與新朗興業簽訂聯合授信合約。
新朗興業為香港鵬榮集團控股有限公司100%轉投資，集團總裁馬廷海表示，「新市政」建案將為跨足台灣房地產的代表作，故傾盡集團資源，在規劃設計上，建築本體與外觀邀請世界級建築大師 Richard Meier 設計，公設邀請國際著名 Yabu Pushelberg 室內設計公司操刀，整體規劃以白色為基調，充分展現線條俐落、輕快明亮的白派建築底蘊；營造工程委由大陸工程興建，期能提供最精良的建築品質予購屋消費者。
安泰銀行表示，本次籌組的聯貸案擔保品「新市政」建案位台中市七期新市政中心，基地前、後臨市政路、文心一路，附近公共設施規劃完善，具地段保值優勢 ，因此吸引眾多金融同業參與融資，超額認購達1.3倍。
新朗興業為償還既有負債並充實營運週轉金之需，委託安泰銀行主辦三年期新台幣76億元聯合授信案。全案獲得多家金融機構認同參與，讓這個位於台中七期指標型聯貸案件順利籌組完成。
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