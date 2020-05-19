e化線上申請郵件改投遞 提供省時且貼心便捷服務

因應數位化服務時代來臨，中華郵政公司為提供省時、貼心的便捷服務，自今年5月20日起開辦「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞」e化線上申辦便民措施，方便民眾透過網路申請，並可隨時掌握案件處理進度，歡迎至中華郵政全球資訊網之郵務網路服務系統（https://pns.post.gov.tw/）申辦。

中華郵政公司今（19）日表示，配合民眾因搬家或遷移時，收受郵件更改地址需要，及因應雙薪家庭及租屋族等掛號函件收受需求，中華郵政公司原已提供「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞上班(親友)地址」等便民服務，由需求民眾臨櫃填寫或郵寄申請書紙本申辦，經投遞單位查證後生效。

另為符合民眾用郵需求，於去（2019）年11月1日將「郵件改投改寄」服務期間由原來兩個月延長至六個月；「掛號函件改投遞上班（親友）地址」服務期間由未定期限更改為一年，而原已生效未定期限者，將自今年9月30日失效。

中華郵政公司說，為便利民眾申請，開辦「郵件改投改寄」及「掛號函件改投遞」線上服務初期，仍會保留紙本與網路申請雙軌並行方式，歡迎多加利用。