三家純網銀上半年設立完畢！樂天取得經濟部設立登記

三家純網銀在上半年全數完成經濟部設立登記。「樂天國際商業銀行股份有限公司」於昨（18）日取得經濟部商業司核准公司設立登記，由前第一金控總經理簡明仁擔任董事長，此步路將可望擴大國票金控的金融版圖，奠定邁向下階段目標的基礎。

按照樂天國際商業銀行董事席次，董事成員包括國票金控董事長魏啓林、日本樂天集團佐伯和彦、日本樂天銀行社長永井啓之、台灣樂天信用卡公司董事長石井英治。監察人成員有前第一銀行副總經理王東和、日本樂天電信法遵長東林知隆、內山洋之，五席日籍董事及監察人均有多年純網銀的營運經驗，專責業務涵括純網銀營運執行、國際業務開發及資安法遵，對經營方向的引領及資安風險防範之實務經驗，已有豐厚的積累，可完整傳遞日本純網銀的成功經驗。

樂天國際商業銀行是國票金控與日商Rakuten Bank及Rakuten Card合資成立的純網路銀行，將以創新的銀行經營模式，運用日本樂天集團已建立布局的豐沛「全球生態圈」資源，包括電商、信用卡、電子書等全球會員，透過「樂天超級點數」串連起來，讓國票金控突破以往限制，提供跨越國際的服務，擴大國票金控的金融版圖，奠定邁向下階段目標的基礎。

樂天國際商業銀行籌備處負責人魏啓林表示，感謝金管會主委顧立雄具有金融前瞻性之視野，上任後主動積極推動台灣金融數位化發展之商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，參酌研究國際純網銀之管理政策與經驗，穩健開放三家新設純網路銀行。目前尚需通過金管會核發營業執照最重要的一關，便可確認開業時間。

未來，樂天國際商業銀行將秉持經營純網銀的成功經驗，堅持負責任的態度，為全民提供「安心、安全、便利」的純網銀服務。