快訊

卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文

白宮30日通牒！WHO不改「傾中毛病」 美國就退出

三家純網銀上半年設立完畢！樂天取得經濟部設立登記

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

三家純網銀在上半年全數完成經濟部設立登記。「樂天國際商業銀行股份有限公司」於昨（18）日取得經濟部商業司核准公司設立登記，由前第一金控總經理簡明仁擔任董事長，此步路將可望擴大國票金控的金融版圖，奠定邁向下階段目標的基礎。

按照樂天國際商業銀行董事席次，董事成員包括國票金控董事長魏啓林、日本樂天集團佐伯和彦、日本樂天銀行社長永井啓之、台灣樂天信用卡公司董事長石井英治。監察人成員有前第一銀行副總經理王東和、日本樂天電信法遵長東林知隆、內山洋之，五席日籍董事及監察人均有多年純網銀的營運經驗，專責業務涵括純網銀營運執行、國際業務開發及資安法遵，對經營方向的引領及資安風險防範之實務經驗，已有豐厚的積累，可完整傳遞日本純網銀的成功經驗。

樂天國際商業銀行是國票金控與日商Rakuten Bank及Rakuten Card合資成立的純網路銀行，將以創新的銀行經營模式，運用日本樂天集團已建立布局的豐沛「全球生態圈」資源，包括電商、信用卡、電子書等全球會員，透過「樂天超級點數」串連起來，讓國票金控突破以往限制，提供跨越國際的服務，擴大國票金控的金融版圖，奠定邁向下階段目標的基礎。

樂天國際商業銀行籌備處負責人魏啓林表示，感謝金管會主委顧立雄具有金融前瞻性之視野，上任後主動積極推動台灣金融數位化發展之商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求，參酌研究國際純網銀之管理政策與經驗，穩健開放三家新設純網路銀行。目前尚需通過金管會核發營業執照最重要的一關，便可確認開業時間。

未來，樂天國際商業銀行將秉持經營純網銀的成功經驗，堅持負責任的態度，為全民提供「安心、安全、便利」的純網銀服務。

樂天 國票金控 網銀

延伸閱讀

日本駐台代表泉裕泰：日本仍會強力支持台灣參與WHA

日本外交藍皮書 首度明確敘述支持台灣參加WHA

中職／犧牲戰績練小將 悍將才有更好的未來

經濟部攜手科技部 研發地層下陷防治技術

相關新聞

新冠肺炎疫情期間 金融機構遭受網路攻擊激增238%

企業軟體創新者VMware公司發佈VMware Carbon Black《現代銀行勒索3.0》年度報告。根據VMware...

期交所與大馬衍生性商品交易所簽MOU 原棕櫚油期貨經驗交流

台灣期貨交易所與馬來西亞衍生性商品交易所（Bursa Malaysia Derivatives Berhad，BMD）完...

辛苦抗疫！ 台灣人壽號召同仁 向長照工作者致敬

台灣人壽保險公司長期關心台灣長照工作者，看見他們面臨病毒威脅時，僅能以口罩、手套等基本防護措施堅守崗位，讓長照工作不中斷。特別號召同仁，以鼓掌方式向他們致敬、打氣、加油。

實體店家業績減35% 國泰世華首創協助轉線上免手收

受新冠肺炎疫情衝擊，傳統實體門市業績少35%，線上卻增五成。國泰世華銀行今（19）日宣布，獨家攜手蝦皮購物，首創協助實體...

新台幣強升 一銀數位帳戶獨享美元優匯、活存九倍送

隨著新台幣兌美元逐漸走升，正是投資美元存款的最佳時機。第一銀行18日起至年底止，以新台幣結構美元存入iLEO數位帳戶，匯...

政大銀行系撐起金融圈半邊天 楊金龍、黃天牧均為校友

政治大學銀行系（現金融系），撐起台灣金融界半邊天。放眼台灣財經部會裡，中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧均為該系校友。...

願景／零工族群 靠自己存老本

全美有近1,600萬人從事零工經濟（gig economy），很大部分是為補充其薪水的兼職自由工作者。例如，在前陣子聯邦政府關閉期間，許多聯邦雇員擔任叫車司機的工作，以便在停發薪水時還能有收入。但是對於全職為Lyft或Uber開車的人來說，除了領平均約10美元的時薪外，缺乏適當的健康保險或退休儲蓄計劃，是他們的很大痛點。

願景／低利率時代 企業提撥負擔加重

全球央行掀起降息潮，可能受股市投資人歡迎，但對企盼順利領到退休金的廣大勞工恐怕不是好消息，因為低利率可能使企業的退休金出現問題。

願景／照顧銀髮族 澳洲日本瑞典有解方

世界各國的政府正在擔心其公民的退休安全，但處理的方式各不相同。一些使用不同版本的隨收隨付（pay-as-you-go）制度，亦即在職勞工支付當前退休人士的退休金，就像在美國目前實施的方式，而其他國家的規定，是將大部分責任歸諸於雇主或雇員身上 。

願景／三個大變因 引爆全球退休危機

隨著人口老化與少子化、工作與退休環境的改變，人們目前的儲蓄與退休後所需生活水準之間的差距，不僅使公共與民間的退休計畫面臨沉重壓力，也為年輕一代製造了財務黑洞。根據世界經濟論壇（WEF），全球主要經濟體的退休金缺口正在迅速擴大，到了2050年將達到400兆美元，約為當今世界經濟產值的五倍，全球退休危機正在成為一顆不定時炸彈。

投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

小青跟妹妹兩人從大學開始，就做代購賺取生活費，兩人畢業後，因為貪圖工作時間彈性，至今仍以代購為業，但兩人對勞保不懂，一直...

新台幣開盤 升值2分

新台幣今（19）日早盤以29.960元兌1美元，升值2分開出。

熱門新聞

疫情衝擊！台中知名餐廳寶麗金崇德店 土地標售震撼業界

三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

金管會管制儲蓄險下重手 銀行通路成重災區

經濟海嘯來了？台泥董座張安平：10億人將成新貧戶

台積全面清查製程 找突破口

台積電赴美設廠掀四地效應 謝金河：對產業撞擊力非同小可！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。