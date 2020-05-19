快訊

可出國了嗎？指揮中心：嘗試邊境開放 恐有第二波疫情

評／拯救台灣醫療 調漲健保費不該遲疑但也非唯一工具

實體店家業績減35% 國泰世華首創協助轉線上免手收

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

受新冠肺炎疫情衝擊，傳統實體門市業績少35%，線上卻增五成。國泰世華銀行今（19）日宣布，獨家攜手蝦皮購物，首創協助實體商家轉型線上的合作模式。除了免收成交手續費， 商家負責人刷蝦皮購物聯名卡購買廣告再提供10%現金回饋。

國泰世華銀行目前有6萬多家收單特約商店，針對小規模商戶請款量進行分析，對比去年同期減少約15%，實體商店的業績相較疫情發生前下降35%，線上商店則逆勢成長超過五成。

國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，抗疫期間，國泰世華銀行除積極響應主管機關制定的紓困方案外，亦為卡友貼心推出多項宅消費刷卡懶人包。而秉持「給釣竿、教釣魚」的企業社會責任理念，本次主動出擊針對實體收單特約店家進行轉型，由專人協助導入蝦皮購物，避免店家轉型時因摸索、投資、測試等資源浪費。

國泰世華更提供免成交手續費的優惠，讓店家不只無負擔地從線下轉型為線上銷售，更進一步整合虛實通路的經營模式，朝智慧零售的概念共體時艱對抗疫情。

國泰世華表示專案首波將先針對規模較小的中小型店家提供協助，即日起只要近三個月平均請款低於NT$100萬元（含）以下，5月1日前未曾申請成為蝦皮購物賣家者均可以提出申請，國泰世華將有專人提供服務資訊，並偕同蝦皮購物進行審核。審核成功後，蝦皮購物將提供專業的商品上架教學，店家成功於今年8月31日前申請通過後，9月30日前上架三個月內所有販售出的商品均免收原一般蝦皮購物賣家需負擔的3~5%之成交手續費，活動期間最高補助NT$10,000元。

除此之外，考量廣告宣傳亦是促動業績提升的重要工具，為協助轉型線上的商店有效宣傳，國泰世華亦推出專屬信用卡優惠活動，凡蝦皮購物賣場之登記負責人於活動期間(6月1日至8月31日)新申辦蝦皮購物聯名卡，並於蝦皮商城（twpaidads商店）上刷卡消費購買付費廣告，即享首3個月10%現金回饋方案（限量登錄1,000名，回饋上限NT$300元）。

有國外進貨或購物需求的賣家，善用蝦皮購物聯名卡享國外消費免手續費及全站消費也有最高10%蝦幣回饋，致力於提供賣家一站式服務。國泰世華期許除了靈活打造全方位抗疫刷卡回饋方案，也期盼能盡金融本業之力，成為特約合作商店的最佳抗疫夥伴。

國泰世華 蝦皮購物 華銀

延伸閱讀

砸600億元 金援國際抗疫

蝦皮購物「517吃貨節」開跑！天天限時推出銅板價美食，獨家聯名美食5折起

「除濕小物、節能家電」買一波！蝦皮購物、生活市集限時折扣下殺

勞工紓困貸款破200億元 合庫「超車」國泰世華

相關新聞

投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

小青跟妹妹兩人從大學開始，就做代購賺取生活費，兩人畢業後，因為貪圖工作時間彈性，至今仍以代購為業，但兩人對勞保不懂，一直...

政大銀行系撐起金融圈半邊天 楊金龍、黃天牧均為校友

政治大學銀行系（現金融系），撐起台灣金融界半邊天。放眼台灣財經部會裡，中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧均為該系校友。...

辛苦抗疫！ 台灣人壽號召同仁 向長照工作者致敬

台灣人壽保險公司長期關心台灣長照工作者，看見他們面臨病毒威脅時，僅能以口罩、手套等基本防護措施堅守崗位，讓長照工作不中斷。特別號召同仁，以鼓掌方式向他們致敬、打氣、加油。

實體店家業績減35% 國泰世華首創協助轉線上免手收

受新冠肺炎疫情衝擊，傳統實體門市業績少35%，線上卻增五成。國泰世華銀行今（19）日宣布，獨家攜手蝦皮購物，首創協助實體...

新台幣強升 一銀數位帳戶獨享美元優匯、活存九倍送

隨著新台幣兌美元逐漸走升，正是投資美元存款的最佳時機。第一銀行18日起至年底止，以新台幣結構美元存入iLEO數位帳戶，匯...

願景／零工族群 靠自己存老本

全美有近1,600萬人從事零工經濟（gig economy），很大部分是為補充其薪水的兼職自由工作者。例如，在前陣子聯邦政府關閉期間，許多聯邦雇員擔任叫車司機的工作，以便在停發薪水時還能有收入。但是對於全職為Lyft或Uber開車的人來說，除了領平均約10美元的時薪外，缺乏適當的健康保險或退休儲蓄計劃，是他們的很大痛點。

願景／低利率時代 企業提撥負擔加重

全球央行掀起降息潮，可能受股市投資人歡迎，但對企盼順利領到退休金的廣大勞工恐怕不是好消息，因為低利率可能使企業的退休金出現問題。

願景／照顧銀髮族 澳洲日本瑞典有解方

世界各國的政府正在擔心其公民的退休安全，但處理的方式各不相同。一些使用不同版本的隨收隨付（pay-as-you-go）制度，亦即在職勞工支付當前退休人士的退休金，就像在美國目前實施的方式，而其他國家的規定，是將大部分責任歸諸於雇主或雇員身上 。

願景／三個大變因 引爆全球退休危機

隨著人口老化與少子化、工作與退休環境的改變，人們目前的儲蓄與退休後所需生活水準之間的差距，不僅使公共與民間的退休計畫面臨沉重壓力，也為年輕一代製造了財務黑洞。根據世界經濟論壇（WEF），全球主要經濟體的退休金缺口正在迅速擴大，到了2050年將達到400兆美元，約為當今世界經濟產值的五倍，全球退休危機正在成為一顆不定時炸彈。

新台幣開盤 升值2分

新台幣今（19）日早盤以29.960元兌1美元，升值2分開出。

證交所前端委託新主機 上線

臺灣證券交易所為提升證券市場委託處理效能，增加委託容量及縮短反應時間，前端委託主機全面更新為Linux作業平台，並於昨（...

證交所投資未來講座 回響熱烈

臺灣證券交易所5月起於台北大安、文山、中山、內湖、松山、信義和萬華等七所社區大學，開辦眾所期待的「投資未來系列─社區大學...

熱門新聞

疫情衝擊！台中知名餐廳寶麗金崇德店 土地標售震撼業界

三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

金管會管制儲蓄險下重手 銀行通路成重災區

經濟海嘯來了？台泥董座張安平：10億人將成新貧戶

台積全面清查製程 找突破口

台積電赴美設廠掀四地效應 謝金河：對產業撞擊力非同小可！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。