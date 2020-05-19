實體店家業績減35% 國泰世華首創協助轉線上免手收

受新冠肺炎疫情衝擊，傳統實體門市業績少35%，線上卻增五成。國泰世華銀行今（19）日宣布，獨家攜手蝦皮購物，首創協助實體商家轉型線上的合作模式。除了免收成交手續費， 商家負責人刷蝦皮購物聯名卡購買廣告再提供10%現金回饋。

國泰世華銀行目前有6萬多家收單特約商店，針對小規模商戶請款量進行分析，對比去年同期減少約15%，實體商店的業績相較疫情發生前下降35%，線上商店則逆勢成長超過五成。

國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，抗疫期間，國泰世華銀行除積極響應主管機關制定的紓困方案外，亦為卡友貼心推出多項宅消費刷卡懶人包。而秉持「給釣竿、教釣魚」的企業社會責任理念，本次主動出擊針對實體收單特約店家進行轉型，由專人協助導入蝦皮購物，避免店家轉型時因摸索、投資、測試等資源浪費。

國泰世華更提供免成交手續費的優惠，讓店家不只無負擔地從線下轉型為線上銷售，更進一步整合虛實通路的經營模式，朝智慧零售的概念共體時艱對抗疫情。

國泰世華表示專案首波將先針對規模較小的中小型店家提供協助，即日起只要近三個月平均請款低於NT$100萬元（含）以下，5月1日前未曾申請成為蝦皮購物賣家者均可以提出申請，國泰世華將有專人提供服務資訊，並偕同蝦皮購物進行審核。審核成功後，蝦皮購物將提供專業的商品上架教學，店家成功於今年8月31日前申請通過後，9月30日前上架三個月內所有販售出的商品均免收原一般蝦皮購物賣家需負擔的3~5%之成交手續費，活動期間最高補助NT$10,000元。

除此之外，考量廣告宣傳亦是促動業績提升的重要工具，為協助轉型線上的商店有效宣傳，國泰世華亦推出專屬信用卡優惠活動，凡蝦皮購物賣場之登記負責人於活動期間(6月1日至8月31日)新申辦蝦皮購物聯名卡，並於蝦皮商城（twpaidads商店）上刷卡消費購買付費廣告，即享首3個月10%現金回饋方案（限量登錄1,000名，回饋上限NT$300元）。

有國外進貨或購物需求的賣家，善用蝦皮購物聯名卡享國外消費免手續費及全站消費也有最高10%蝦幣回饋，致力於提供賣家一站式服務。國泰世華期許除了靈活打造全方位抗疫刷卡回饋方案，也期盼能盡金融本業之力，成為特約合作商店的最佳抗疫夥伴。