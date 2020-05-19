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新台幣強升 一銀數位帳戶獨享美元優匯、活存九倍送

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
第一銀行iLEO數位帳戶獨享美元優匯、活存夠給利。第一銀行／提供
第一銀行iLEO數位帳戶獨享美元優匯、活存夠給利。第一銀行／提供

隨著新台幣兌美元逐漸走升，正是投資美元存款的最佳時機。第一銀行18日起至年底止，以新台幣結構美元存入iLEO數位帳戶，匯率優惠0.035元，除此，自6月1日起至年底，也祭出活存高利優惠，比一般活存牌告多九倍。

一銀表示，18日起至12月31日止，以新台幣結購美金存入iLEO數位帳戶，匯率優惠0.035元；另外，自6月1日起至12月31日止，每日iLEO數位帳戶活存餘額3,000美元（含）內，活存利率享6個月定存牌告固定利率。以5月15日美元活存牌告利率0.05%，美元6個月定存牌告固定利率0.45%，利息變成9倍。

舉例來說，理財達人小粉獅時常關注財經新聞，得知近期新台幣升值及第一銀行美元活存夠給利專案。從5月18日開始分批買入共3,000美元，存入iLEO數位存款帳戶，平均成交匯率29.885元，優惠匯率為29.850元，馬上省下新台幣105元，等於一杯星巴克的價格，年底時，9倍活存利息（約新台幣203元）再入帳，又可以吃份星巴克早餐，開啟美好的一天。

第一銀行提醒，如因市場外幣利、匯率有劇烈波動，本活動將隨時變更或終止。如有外幣優惠活存最低承作金額、承作上限或期限等條件上選擇之疑義，可逕至鄰近分行詢問第一銀行外匯人員，獲得最佳的投資建議。

新台幣 第一銀行 匯率

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