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政大銀行系撐起金融圈半邊天 楊金龍、黃天牧均為校友

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
金管會副主委黃天牧將升任主委。圖／聯合報系資料照片
金管會副主委黃天牧將升任主委。圖／聯合報系資料照片

中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。圖／聯合報系資料照片

政治大學銀行系（現金融系），撐起台灣金融界半邊天。放眼台灣財經部會裡，中央銀行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧均為該系校友。不只如此，央行一級主管裡，業務局長陳一端、外匯局長顏輝煌還是政大銀行系的同窗，他們扮演總裁楊金龍的左右手，共同挑起維持國內總體經濟穩定的大樑。

即使在業界，政大銀行系也有多名重量級人物，像是銀行公會理事長、台灣銀行董事長呂桔誠，以及元大銀行總經理莊有德等。

資料顯示，楊金龍為42年次，陳一端、顏輝煌均為44年次，而呂桔誠、黃天牧為45和47年次，都算是楊金龍的「學弟妹」們，同在金融圈服務的他們，共同的特色就是苦幹實幹、風格低調。

執掌利率政策的業務局、匯率政策的外匯局，為央行執行貨幣政策的核心兩大局，陳一端、顏輝煌從同學變同事，在台灣的金融界默默耕耘大半輩子，一路從基層爬升到高層，陳一端還創下央行53年來，首位女性業務局長紀錄。

而今年7月16日，央行有四位一級主管，包括陳一端、經研處長林宗耀、國務局長陳玉敏、會計處長黃桂洲將退休，明年1月則有外匯局長顏輝煌屆齡；央行五大局處的一級主管將退休大換血，外界評估，遺缺由央行內部升任的機率較高。

據了解，陳一端與顏輝煌均為44年次，當年度前半年出生的同仁，會在今年7月16日退休，下半年則是明年1月16日退休，至於新任主管的人事令，央行理事會將在退休前決議並發布新聞稿。

即使不到2個月，陳一端就要屆齡退休，但行內同仁說：「完全沒有要退休的感覺，局長每天都在忙著央行的2,000億元中小企業紓困案，我們甚至都忘了，她兩個月後就要退休了」。

退休 央行 黃天牧 楊金龍 政大

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