快訊

川普下通牒：給世衛30天改善 否則永久凍結贊助

傅崐萁炒股案：當縣長被解職 當立委卻能帶職入監？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導
該投勞保比較好？還是保國保？ 圖／聯合報系資料照片
該投勞保比較好？還是保國保？ 圖／聯合報系資料照片

小青跟妹妹兩人從大學開始，就做代購賺取生活費，兩人畢業後，因為貪圖工作時間彈性，至今仍以代購為業，但兩人對勞保不懂，一直沒有投勞保，她們的媽媽收到國保繳交保費單一直未繳，兩人對國保也不懂，不知到底應該投勞保比較好？還是保國保？

勞保雖然跟勞工息息相關，但很多年輕人以為投勞保是老年人的事，與自己無關，如果工作不固定，或是打工，就不用投保。由於政府現行保險制度規定，如果沒有投保任何社會保險，就會自動納入國保，因此小青跟妹妹才會收到國保繳費單。

對小青跟妹妹來說，雖然此時投國保也沒問題，但兩人還年輕，既然有工作，仍以投勞保為宜。

如果兩人到相關工作的職業工會投勞保，以投保薪資第一等級23,800元投保，因為職業工會投保是自付六成，政府補助四成，以目前勞保費率10%計算，兩人每月保費為1,428元。如果兩人收入較高，以30,300元投保薪資投保，則每月保費為1,818元。

如果兩人投保國民年金，目前國保月投保金額是18,282元，被保險人每月應繳納的保險費＝月投保金額×保險費率×自付比率，其中月投保金額是18,282元，費率自去年1月起是9%，自付額一般被保險人是政府補助四成、被保險人自付六成，每月保費為987元。

雖然看起來每月保費，國保明顯低於勞保，而且國保與勞保的各種給付都相同，例如國保也有老年年金、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金等，但是最關鍵的是，勞保老年年金所得替代率每年1.55，比國保所得替代率1.3%高出甚多，其次，勞保投保薪資可以隨著薪資增加，提高投保薪資，但國保投保金額則是定額。

最後，老年年金與勞保年資息息相關，年資愈長，退休時可以領的勞保老年年金愈多，兩人應該愈早投勞保愈好。

勞保 國保 投保薪資

延伸閱讀

近五萬人受惠！立院三讀 國民年金新增中低收入戶保險費補助

勞長：不會讓勞保破產

勞保基金 Q1虧757億

疫情衝擊勞保！勞保基金今年前三月 大虧757.7億元

相關新聞

投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

小青跟妹妹兩人從大學開始，就做代購賺取生活費，兩人畢業後，因為貪圖工作時間彈性，至今仍以代購為業，但兩人對勞保不懂，一直...

願景／零工族群 靠自己存老本

全美有近1,600萬人從事零工經濟（gig economy），很大部分是為補充其薪水的兼職自由工作者。例如，在前陣子聯邦政府關閉期間，許多聯邦雇員擔任叫車司機的工作，以便在停發薪水時還能有收入。但是對於全職為Lyft或Uber開車的人來說，除了領平均約10美元的時薪外，缺乏適當的健康保險或退休儲蓄計劃，是他們的很大痛點。

願景／低利率時代 企業提撥負擔加重

全球央行掀起降息潮，可能受股市投資人歡迎，但對企盼順利領到退休金的廣大勞工恐怕不是好消息，因為低利率可能使企業的退休金出現問題。

願景／照顧銀髮族 澳洲日本瑞典有解方

世界各國的政府正在擔心其公民的退休安全，但處理的方式各不相同。一些使用不同版本的隨收隨付（pay-as-you-go）制度，亦即在職勞工支付當前退休人士的退休金，就像在美國目前實施的方式，而其他國家的規定，是將大部分責任歸諸於雇主或雇員身上 。

願景／三個大變因 引爆全球退休危機

隨著人口老化與少子化、工作與退休環境的改變，人們目前的儲蓄與退休後所需生活水準之間的差距，不僅使公共與民間的退休計畫面臨沉重壓力，也為年輕一代製造了財務黑洞。根據世界經濟論壇（WEF），全球主要經濟體的退休金缺口正在迅速擴大，到了2050年將達到400兆美元，約為當今世界經濟產值的五倍，全球退休危機正在成為一顆不定時炸彈。

新台幣開盤 升值2分

新台幣今（19）日早盤以29.960元兌1美元，升值2分開出。

證交所前端委託新主機 上線

臺灣證券交易所為提升證券市場委託處理效能，增加委託容量及縮短反應時間，前端委託主機全面更新為Linux作業平台，並於昨（...

證交所投資未來講座 回響熱烈

臺灣證券交易所5月起於台北大安、文山、中山、內湖、松山、信義和萬華等七所社區大學，開辦眾所期待的「投資未來系列─社區大學...

集保e存摺 電子投票挺加零

集保結算所統計，今年有超過九成的上市櫃公司股東會集中於5月下旬以後召開。集保呼籲，雖然國內新冠肺炎疫情相對穩定，但民眾仍...

群益期談趨勢 金價長線看漲

因各國無限制量化寬鬆（QE）、美元信任危機、負利率盛行等三大因素支持，群益期貨副總經理許績慶昨（18）日指出，看好未來二...

名人書房／周輝啟：紀律對抗人性 提高投資勝率

每當金融市場爆發重大利空事件出現「史詩級震盪」，多半會拿過去類似經驗當借鏡。復華投信總經理周輝啟認為，價值投資大師霍華．...

金融業因應ECFA變局／林士貴：經濟共生共榮

政治大學金融系主任林士貴指出，ECFA衝擊會造成一些情況，在經濟要共生共榮之下，將會是競爭及合作的關係，共同來創造雙方的...

熱門新聞

疫情衝擊！台中知名餐廳寶麗金崇德店 土地標售震撼業界

三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

經濟海嘯來了？台泥董座張安平：10億人將成新貧戶

金管會管制儲蓄險下重手 銀行通路成重災區

疫情趨緩再增招！桃園捷運招募43名新血高薪上看76K

台積全面清查製程 找突破口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。