投勞保不如投國保？首保族別傻傻繳保費

小青跟妹妹兩人從大學開始，就做代購賺取生活費，兩人畢業後，因為貪圖工作時間彈性，至今仍以代購為業，但兩人對勞保不懂，一直沒有投勞保，她們的媽媽收到國保繳交保費單一直未繳，兩人對國保也不懂，不知到底應該投勞保比較好？還是保國保？

勞保雖然跟勞工息息相關，但很多年輕人以為投勞保是老年人的事，與自己無關，如果工作不固定，或是打工，就不用投保。由於政府現行保險制度規定，如果沒有投保任何社會保險，就會自動納入國保，因此小青跟妹妹才會收到國保繳費單。

對小青跟妹妹來說，雖然此時投國保也沒問題，但兩人還年輕，既然有工作，仍以投勞保為宜。

如果兩人到相關工作的職業工會投勞保，以投保薪資第一等級23,800元投保，因為職業工會投保是自付六成，政府補助四成，以目前勞保費率10%計算，兩人每月保費為1,428元。如果兩人收入較高，以30,300元投保薪資投保，則每月保費為1,818元。

如果兩人投保國民年金，目前國保月投保金額是18,282元，被保險人每月應繳納的保險費＝月投保金額×保險費率×自付比率，其中月投保金額是18,282元，費率自去年1月起是9%，自付額一般被保險人是政府補助四成、被保險人自付六成，每月保費為987元。

雖然看起來每月保費，國保明顯低於勞保，而且國保與勞保的各種給付都相同，例如國保也有老年年金、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金等，但是最關鍵的是，勞保老年年金所得替代率每年1.55，比國保所得替代率1.3%高出甚多，其次，勞保投保薪資可以隨著薪資增加，提高投保薪資，但國保投保金額則是定額。

最後，老年年金與勞保年資息息相關，年資愈長，退休時可以領的勞保老年年金愈多，兩人應該愈早投勞保愈好。