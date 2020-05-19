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全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

電子投票領股東會紀念品 集保e存摺來助攻

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

隨著時序進入5月，發行公司陸續召開股東會，若想行使股東權參加股東會議事，又希望避免室內集會群聚風險，該怎麼辦呢？投資人可以透過集保e存摺APP、證券商下單APP或股東e票通網站，行使投票權利，在公司法上亦視同親自出席，股東權益完全不受影響，尤其，電子投票期間將近一個月，讓投資人投票時間選擇也更為彈性。

集保結算所副總景廣俐副總經理推薦投資人採用超過百萬用戶，整合證券、債券、基金等全方位資產管理的利器─集保e存摺APP進行電子投票，只要於APP首頁我的資產下方點選電子投票快捷功能，不必重複登入即可進入投票平台。

另外，e搜股功能亦深受投資人喜愛，當中提供各檔股票即時重大訊息、公司財務資料及市場獨有的股權分散表數據，讓投資人透過追蹤大戶持股，逐步探索股價波動的神秘面紗。

景廣俐說，投資人怎樣才能不漏接股東會訊息呢？集保e存摺APP最貼心的精準推播功能，只要存摺上持有的股票，都會主動發送推播訊息，還可以在APP的通知中心查到股東會日期、紀念品、除權息金額等相關資訊。

股東最在意的小確幸─股東會紀念品，只要行使電子投票後，參考推播訊息內載明的電子投票紀念品領取時間及地點，並攜帶開會通知書上指定的證件即可前往領取。

假如還沒有安裝集保e存摺，可洽任一開戶證券商申請。

股東會紀念品 投票 APP

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