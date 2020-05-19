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業者：健康險詢問度變高
壽險公會最新統計前四月初年度保費衰退四成，壽險業者昨（18）日指出，健康險隨著疫情升溫、詢問度變高，而5月市場是否反映保費調漲前的搶購潮，也可看出金管會對保單新規範，如何衝擊台灣的保險市場。
壽險公會分析，前四月傳統型初年度保費收入驟降原因，包括利變型保單宣告利率走低、傳統型保單買氣不佳、投資型保單也跟著衰退等。
公勝保經戰略長李正偉說，4月的保費收入主要反映2月、3月業績，剛好3月新冠肺炎疫情升溫，影響保戶與業務員會面機會，並非商品退燒，甚至投資型相關商品詢問度都有增加，隨著疫情退燒，可以觀察5月數字。業務員想要簽約保單，通常得拜訪客戶，客戶也必須做後續相關體檢流程，3月因新冠肺炎疫情發燒，民眾盡量降低出門與人接觸頻率，也避免上醫院，這也是影響保費業績衰退的原因。
據了解，短天期儲蓄險受到金管會調降台、外幣責任準備金利率後，評估對大型本土壽險業影響很大，也對部分外商壽險業者有一定衝擊，但實際衝擊可能要到下半年才會浮現。
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