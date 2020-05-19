金融業因應ECFA變局／陳若暉：著力三大層面
中原大學財務金融系教授陳若暉指出，在ECFA情況之下的MOU，可以做的包含：RCEP、TPP等，內容都在談透明化、金融監理及反洗錢，因此金控在這些層面上需要更加著力。
另外，最近觀察到一些數據，確實有些台商透過OBU資金已經開始轉移，基本上都轉到東南亞地區，他們看好這些地方未來的發展，在mega FTA協定之下，可以享有關稅的好處以及投資獎勵。
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