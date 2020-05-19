金融業因應ECFA變局／李述德：預判三種狀況
東吳大學企管系講座教授李述德指出，由於WTO涵蓋的內容非常複雜，因此許多國家慢慢走向雙邊的談判，雙邊到多邊到區域到全球，ECFA是台灣與中國有關貿易的事宜，目的是如何深耕台灣、連結亞太、布局全球，最終目的是希望透過ECFA、台商生意能愈做愈大，相關關稅、金融服務業、投保協議、貿易爭端都要有雙方面的協議。
ECFA後續發展，預判有三種狀況繼續、終止或修正；ECFA雙方對於金融服務業的市場準入，雙方可做協商，互利共生。
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