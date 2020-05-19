金融業因應ECFA變局／劉大年：不會說停就停

中華經濟研究院區域發展中心主任劉大年表示，ECFA是屬於自由貿易協定的一種，每個自由貿易協定的最後一章都會有終止條款，ECFA的16條是終止條款，因為程序關係也不會說停就停。

ECFA變局帶來的衝擊從整體經濟來說，像原開放539樣產品的恢復關稅問題，目前平均關稅是7.3%，這是以成本最低來說，以金融服務業來說會影響到台灣的銀行在中國大陸分支機構的設立與營運問題，取消ECFA後兩岸之間整體環境的互動並不會是正面的，政府必須要積極一點；至於RCEP，認為希望不大，因為今年要正式簽署但還沒開始。