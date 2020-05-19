金融業因應ECFA變局／林士貴：經濟共生共榮
政治大學金融系主任林士貴指出，ECFA衝擊會造成一些情況，在經濟要共生共榮之下，將會是競爭及合作的關係，共同來創造雙方的經濟發展，在此情況下必須要培養人才不要有斷層的情況發生，讓打算要去大陸發展的分行子行，也能慢慢在大陸深耕。
未來應是中美競爭情勢，台灣應輸入一些國際人才至中國與美國，來提升台灣的經濟發展，ECFA應持續發展下去，才能使台灣金融業發展得更好。
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