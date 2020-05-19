金融業因應ECFA變局／饒世湛：正視監理問題

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導

台灣虎航董事饒世湛指出，ECFA對金融業的衝擊還是有限，ECFA基本上是一個框架協定，一個概括性的規定，台資金融機構熱切盼望的其實是服貿協定，因為台資銀行可以有更多的機會，例如服貿協定通過可以支持台灣保險業、台資銀行可以在大陸經營人民幣的服務等等，目前台資銀行在很多業務上受限制。

台資金融界也面臨一個的問題，即如何控制風險，主管機關是否能至大陸進行監理是個很大的問號，在短時間來說對金融業衝擊有限，而長遠來看對台商及台資銀行發展及主管機關監理問題，都必須開始進行正視。

台資 服貿 金融業

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