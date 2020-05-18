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三發地產家族鬥爭告段落？會計師對財報出具無保留意見

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

三發地產（9946）爆出家族鬥爭事件後，因公司去年年報被會計師出具保留意見，加上3月底董事會召集未完成經濟部商工登記等相關情事，由於出現重大內控疏失遭證交所要求限期內改善，今（18）日公司公告去年年報、今年首季季報已完成查核且會計師出具無保留意見，惟公司股票仍列全額交割

三發地產從3月中起應金管會要求進行一連串宮鬥後的「改善措施」，包括從3月18日召集臨時董事會解任原董事長、總經理鍾俊榮職務，並改選蔡智杰擔任，該臨時董事會並在3月31日完成經濟部商工登記。

另外，三發地產旗下子公司京富祥營造部分財務資訊讓會計師無法接觸、取得部分，公司也在4月24日公告京富祥已重新列印傳票、整理相關原始憑證副本，並由其負責人及承辦業務人員簽名或蓋章，已完善帳務，並據以重編三發地產和子公司去年年報，並已獲安侯建業會計師出具「無保留意見」。

值得注意的是公司今日公告今年首季季報因「誤植保留意見」，已更正為無保留意見。

總計三發地產已相繼完成重編去年年報、修正去年內控制度說明書、組織架構調整案、稽核主管和代理稽核主管任命等案，另外並將旗下子公司金革唱片董事長鍾俊榮改為蔡文玲，家族宮鬥戲碼似乎暫告段落，惟公司股價仍列全額交割。

三發地產去年營收為50.79億元、年增2.2倍，稅後純益為15.88億元、年增3.5倍，每股純益達5.28元，公司決議擬配0.3元現金、0.3元資本公積發放現金，以及1元股票股利，總計配發1.6元股利、配發率僅30.3%。三發地產昨收在15元、上漲0.05元。

三發地產今年首季營收達5.56億元、年減62.7%，稅後純益達1.43億元、年減72.9%，每股稅後純益為0.48元，低於去年同期1.76元。

三發地產今年2月中以來爆發家族鬥爭事件，負責查核作業的安侯建業會計師指出，由於無法取得三發地產旗下子公司京富祥營造部分財務資訊，以及3月25日董事會以臨時動議通過董事長及總經理解選任案，目前尚未完成經濟部商工登記，基於上述兩大理由，對三發地產去年年報出具保留意見，另外在金管會、證交所對於公司出現重大內空缺失要求限期改善之下，讓三發地產從3月17日起改為全額交割股。

全額交割 經濟部

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