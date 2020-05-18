證交所：信昌化、華冠打入全額交割

上市公司第1季財報出爐，台灣證券交易所經形式審閱（14家金控公司申報期限至6月1日）後宣布，後天（20日）起信昌化(4725)、華冠打入全額交割，東貝繼續停止買賣，正峰新取消分盤交易，但仍為全額交割。

證交所表示，東貝前因未檢送去年財報，其上市有價證券已停止買賣在案，加上未依法令期限公告申報今年第1季財報，符合證交所營業細則第50條第1項第1款規定，自5月20日起將該公司上市有價證券併案停止買賣。

至於信昌化、華冠兩家公司最近財報顯示，淨值已低於股本二分之一，符合證交所營業細則第49條第1項第1款規定，5月20日起兩檔上市有價證券列為變更交易方法。

此外，正峰新最近期公告申報的財報顯示，淨值已高於財報所列示股本十分之三，符合證交所營業細則第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，自5月20日起，取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法。