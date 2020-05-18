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全民歡慶零確診 台債也驚見「零成交」

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

全民歡慶零確診的同時，台灣公債市場驚見「零成交」。國內新冠肺炎疫情緩和，避險風氣明顯降溫，加上台債利率位處谷底，缺乏新的利多刺激，但在全球疫情未見落幕前，債市空頭操作空間有限，債市前景不明，導致交易量急凍，今（18）日次級市場成交量罕見掛「零」。

資深交易員指出，債市交投冷清已有一段時日，即使不是零成交，每天交易量也只有二、三億元，跟零成交根本沒多大差別，債市之所以冷冷清清，關鍵在於目前的市況，利率上下空間都有限，眼見沒交易利潤，交易商乾脆退場觀望。

新冠肺炎疫情連11日零確診，顯示台灣疫情受到良好控制，一家債券商的評論以「債市也搞+0」為題指出，近期交易商對盤勢無太多的期待，而距離下一次央行理監事會議「攤牌」還有一段時間，短期內交投清淡的局面不易改變，操作上維持區間應對。

券商主管表示，台灣債市如進冷凍庫，主要是缺乏新題材，現在就看新一期10年期公債出爐後，市場的資金情況與國際債市表現，決定後續操作方向。

除了缺乏新消息刺激，券商主管表示，台債還有特殊的籌碼因素，10年期主流公債絕大多數都由銀行持有，籌碼相對穩固，這讓想「空」的券商苦無借券的券源，再加上美債近期也呈現盤整，無法為台債指引方向，除非市場有新的消息，否則短期內，債市恐將持續落入這種「乏人問津」的窘境。

債市 疫情 公債

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