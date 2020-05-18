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顧立雄未竟之業：和央行達共識 開放境內企業OBU開戶

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

即將轉任國安會秘書長的金管會主委顧立雄今（18）日表示，在臨走前與央行達成共識，將研擬「以授信為目的」，讓國內企業可以在OBU（國際金融業務分行）開戶，未來不用再「繞道」以「掛羊頭賣狗肉」的「假外資」去運作。不過何時能上路，就交給下一任主委黃天牧。

搭上香港反送中局勢震盪時機，顧立雄在去年推出媲美星港財管方案，要將台商資金引入台灣，其中的OBU開戶項目，當時與央行想法尚有分歧。就在顧立雄將離開金管會前夕，宣布已經和央行達成共識，且由於OBU條例中本來就有埋好相關法規，不必再修法。

顧立雄表示，央行同意後，未來開放國內企業「以授信為目的」在OBU開戶，在適當控管之下，企業用外幣拿到授信，可以在外幣之間購料。

顧立雄指出，現在有80、90%的「外資」是台商去成立境外公司，除了大企業本來就有境外公司布局，中小企業就幾乎是「繞道」之策，以法律角度，就是「掛羊頭賣狗肉」。但是有「全球追稅令」的CRS（共同申報準則）上路後，境外公司不好設立。他認為，既然有OBU，就乾脆讓企業名正言順運作，好過去成立假外資，也對OBU查核更容易。

至於開放後會有什麼效益，顧立雄說，一是用台幣換外幣在DBU運作，二是純外幣可在OBU運作，讓中小企業資金調度更靈活。

顧立雄 央行 外資

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