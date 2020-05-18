金管會管制儲蓄險下重手 銀行通路成重災區

金管會管制儲蓄險下重手，新制七月一日上路，但前四月新契約保費收入已衰退逾四成，其中銀行通路受影響最重，從往年高峰時期市占率六成以上，至今年四月已大幅下滑，如今占比已在五成以下，衝擊銀行業來自保費佣金及手續費收入表現。

政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆曾說，台灣銀行在保險通路的市占比在2009年首次超過50%，成為台灣第一大壽險通路，2010年後，雖然歷經多次政策抑制，但市占始終保持在55%左右。也因此，銀行保險業務每年為銀行帶來超過500億以上的佣金收入，已成為財富管理業務最重要的金雞母。

不過今年受到金管會壽險業責準率、死亡門檻、宣告利率平穩機制與邊際合約CSM不得為負等四大新制七月上路影響，加上70歲以上老人買有契約價值的保單需錄音錄影等等衝擊，據壽險公會統計顯示，現在銀行通路在新契約保費收入的市占率已跌至五成以下。

據壽險公會統計，今年前四個月初年度總保費收入2,687.99億元中，各個通路業績，壽險公司本身行銷體系占40.69%，銀行經代保代通路之初年度保費收入占率高於壽險公司自身行銷體系通路，但是比重僅剩下48.12%。

從金額來看，銀行通路的初年度保費收入還是最高為1,293.36億元，但已不如往年，若從2019年銀行通路全年新契約保費收入為6,828.25億元，以目前進度來看，等於前四個月的達成率不到19%。七月新制真正上路後，保險新契約市占情形恐怕更不理想，衝擊銀行業2020年度的手續費與財管收入。

反倒是壽險業務員本身與傳統保險經紀人、保險代理人都有成長，壽險業市占率從三成多成長至四成，保經保貸業有300.79億元，市占率提高至11.19%，傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。