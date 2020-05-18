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梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

前四月新契約保費年減41% 壽險公會分析理由是這些

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

保險新制7月上路前，保費懸崖愈趨陡峭！壽險業2020年1~4月初年度保費收入壽險公會正式版今（18）日出爐，累計金額2,687.99億元，較去年同期減少41%，傳統型與投資型幅度相當都衰退逾四成，只有受新冠疫情帶動，健康險逆勢成長10.9%，距離7月新制上路僅剩一個半月，上半年保費懸崖幾已成形。

壽險公會分析今年前四月傳統型初年度保費收入劇減的原因，主要是因為在保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今年7月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤(CSM)不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，這些原因都讓前四月傳統型初年度保費收入相較去年同期減少41%。

此外，投資型保險商品初年度保費收入564.81億元，佔比約21%，跟傳統型一樣金額較去年同期衰退41%。壽險公會表示，衰退的主要原因是保險局就先前銷售主力之目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，另美國聯準會降息6碼亦衝擊美元保單銷量，都是造成前4月投資型初年度保費收入相較去年同期減少41%的原因。

至於新冠疫情衝擊，各家紛紛推出免等待期的醫療險，或是特別針對疫情推出特定新商品等等，也提供對醫護人員或是保戶的慰問金等，效應也逐漸反應在保單銷售上，據壽險公會統計，今年前四月健康險的新契約初年度保費達144.63億元，是唯一一個出現成長的險種，年增率為10.9%。此外意外傷害險的衰退幅度也沒有儲蓄險或投資型保單那麼大，只衰退7%。

所幸雖然新契約保費收入衰退，但是續期保費依舊維持成長動能，前四月的保費收入7,590.36億元，較去年仍增加5.7%，新舊保單加總後，前四月的總保費收入仍有兆元水準，年減約12.4%左右。

壽險龍頭金控富邦金控總經理韓蔚廷上周法說會中已透露，全年新契約保費收入估衰退三成，但是續期保費仍然維持成長，未來公司也會強化在分期繳及健康險、下半年強化投資型保單等險種與通路合作銷售上，預料總保費收入可維持正成長，同時保住保單的利潤率，來因應新制上路帶來的衝擊。而國泰金（19）日即將召開法人說明會，保單懸崖問題預料也將會是法人關注的焦點。

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