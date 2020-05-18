快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

總統府：蘇嘉全接任秘書長、Kolas轉任府發言人

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

蔡英文總統520就職典禮將屆，在人事議題，總統府發言人黃重諺今（18）日召開記者會宣佈，立法院前院長蘇嘉全將接任總統府秘書長一職，原金管會主委顧立雄將接任國安會秘書長，原國安會秘書長李大維，則轉任海基會董事長，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉任總統府發言人。

總統府秘書長陳菊昨（17）日於臉書上發文，宣布將不續任總統府秘書長一職，外傳陳菊出任監察院院長一職的呼聲相當高。就此職位，黃重諺表示總統府秘書長一職，將由蘇嘉全接任。

對於Kolas接任總統府發言人，是否為遞補前府發林鶴明位置，黃重諺僅表示，目前規劃是增加一位總統府發言人，目前共有四位。

總統府發言人 國安會 黃重諺

延伸閱讀

520團隊就位！蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

黃偉哲挺陳菊任監察院長：張博雅能 陳菊為什麼不能

藍委批陳菊政黨色彩濃 掌監院不恰當

觀察站／府內核心團隊 邁入全英派時代

相關新聞

520團隊就位！蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

總統府今天公布520後新的人事布局，前立法院長蘇嘉全接任總統府秘書長，金管會主委顧立雄轉任國安會秘書長，國安會李大維將出...

520講稿還在修 府：兩岸政策始終「穩健一致」

520蔡英文總統就職將至，由於隔天是中國大陸全國兩會開幕，蔡總統的演說外界高度關注。

觀察站／520演說 會是兩岸止損的起點？

若僅重申年初「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，強調「中華民國台灣」論述，則兩岸將面臨「冷對抗」升級。

觀察站／顧立雄 昔日路人甲 展開斜槓人生

金管會主委顧立雄將出任國安會秘書長，從一開始被說成路人甲，到大刀闊斧推行公司治理、推動金融科技，並兼顧消費者保護，任期二...

「府院兩邊搶人」 顧立雄證實接國安會

金管會主委顧立雄今天上午在立法院財委會證實，自己將接任國安會秘書長，他表示，接掌國安會之後第一件要做的事情，就是整頓國安...

北京未放棄蔡英文520演說 最倒楣的卻是國民黨

國民黨在兩岸議題上日漸邊緣化，而民進黨卻正在尋求在蔡英文的第二個任期與中共建立溝通橋樑，經常穿梭兩岸與大陸涉台學者交流的一位人士說，北京並未放棄蔡英文的五二○連任就職演說，大陸涉台學者仍在高度關注蔡英文提出的說詞，並稱要「聽其言，觀其行」，顯然仍抱有期待。

影／美日讚台防疫像迷湯？藍委：520後面對核食 美豬壓力

總統蔡英文第二任期即將展開，現正值新冠肺炎疫情期間，我國防疫經驗成為全球亮點，成功地讓世界看見台灣，更讓不少國家聲援台灣...

黃偉哲挺陳菊任監察院長：張博雅能 陳菊為什麼不能

總統府秘書長陳菊傳將轉任監察院長，台南市長黃偉哲今天受訪以「張博雅能，陳菊為什麼不能」，他認為陳菊曾受「司法迫害」，更知...

顧立雄自曝接國安會秘書長原因：總統堅持

金管會主委顧立雄在520後將接任國安會秘書長，他今（18）日出席任內最後一次立法院財委會，會前受訪時親口證實這個消息，將...

即將接掌國安會 顧立雄：因總統堅持

金管會主委顧立雄上午出席立院財政委員會，顧立雄受訪時表示，總統開始徵詢他去國安會時，蘇院長希望他留在金管會，「只是因總統...

新聞眼／蔡就職、陸兩會 兩岸關鍵一周

這一周將是兩岸關係的關鍵一周，從世衛大會兩岸角力，到五二○蔡英文連任就職，新任期兩岸關係談話受到矚目，緊接著大陸「全國兩會」登場，由於疫情造成兩岸更尖銳對立，中共恐拉高「反獨促統」調子，兩岸將掀起激烈交鋒。

人物側寫／專業獲青睞 顧立雄扮活棋

因應蔡總統第二任期，內閣總辭，金管會主委顧立雄異動，讓不少人訝異。如今答案揭曉，他以「黑馬」之姿，將接任國安會秘書長。獲得蔡總統青睞的主因，就在「專業」兩字。

熱門新聞

世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊真心話：這輩子沒國民黨朋友

東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

批蔡政府沒做好 馬英九：已收到就職典禮邀請但不會出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。