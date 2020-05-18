總統府：蘇嘉全接任秘書長、Kolas轉任府發言人

蔡英文總統520就職典禮將屆，在人事議題，總統府發言人黃重諺今（18）日召開記者會宣佈，立法院前院長蘇嘉全將接任總統府秘書長一職，原金管會主委顧立雄將接任國安會秘書長，原國安會秘書長李大維，則轉任海基會董事長，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）轉任總統府發言人。

總統府秘書長陳菊昨（17）日於臉書上發文，宣布將不續任總統府秘書長一職，外傳陳菊出任監察院院長一職的呼聲相當高。就此職位，黃重諺表示總統府秘書長一職，將由蘇嘉全接任。

對於Kolas接任總統府發言人，是否為遞補前府發林鶴明位置，黃重諺僅表示，目前規劃是增加一位總統府發言人，目前共有四位。