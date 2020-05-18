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每換一次工作皆跳TONE 顧立雄昔日路人甲變斜槓大叔

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
金管會主委顧立雄今天證實將在520之後接任國安會秘書長，從律師到黨產會，再到金管會，以及未來的國安會，他自己都很驚訝這幾年的人生會有這麼大的變化。圖/仝澤蓉攝影
金管會主委顧立雄今天證實將在520之後接任國安會秘書長，從律師到黨產會，再到金管會，以及未來的國安會，他自己都很驚訝這幾年的人生會有這麼大的變化。圖/仝澤蓉攝影

金管會主委顧立雄將出任國安會秘書長，從一開始被說成路人甲，到大刀闊斧推行公司治理、推動金融科技，並兼顧消費者保護，任期二年八個月，為金管會任期第二長的主委，這位不斷為自己展開斜槓人生的大叔，對於金融業來說，絕對不是一位路人甲，因為他對大型金控和壽險公司的整頓，更讓外界留下深刻印象 。

顧立雄坦言，金管會主委這個位置確實不好做，需要相關金融資歷，自己有幸接下這個位置，他認為是人生充滿驚喜，驚訝自己的人生在當了30多年律師之後，這四年有這麼大的變化；接下來又要轉換另外一個跑道，不知道未來去的地方是不是不好做。對於接下來由副主委黃天牧接手金管會，顧立雄也不忘自嘲，很高興立法院不用再面對路人甲。

立委曾經要顧立雄，自己評論任內最滿意的三大政績，顧立雄認為公司治理、金融科技與消費者的保護。

確實，在金融科技方面，討論多年的純網銀，在顧立雄上任之後，拍板定案，國內第一家純網銀預計下半年就會誕生。

比起純網銀的催生，國內金融市場長期以來幾大金融家族鼎力，但其中交叉持股 和綿密關係，也在顧立雄上任之後有了明顯轉變；顧立雄致力於公司治理，推行金控公司及銀行的「股東持股透明行動方案」，力求家族金控股權透明化，並進一步改革金融業的董事會結構，推動金金分離，剪斷了以往金控彼此剪不斷理還亂的關係 。

罰錢不手軟，是顧立雄給金控最大的震撼教育，包括上任三個月，就因為金檢發現中信為「離職員工」辜仲諒墊付保釋金，對中信開罰1000萬元；以及九次對南山人壽開罰，累積罰鍰金額達5,640萬元，創下對單一金融機構罰款最高紀錄。

顧立雄 金管會

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