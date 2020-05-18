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華銀攜寶紘建設創造敦南新地標 預計2022年完工

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

華南銀行積極配合政府推動公辦都市更新，由台北市都市更新推動中心擔任實施者，寶紘建設股份有限公司擔任投資人，以及華南銀行提供融資服務的「敦南安和公辦都市更新案」，於今（18）日舉辦開工動土典禮，預計於2022年完工。

今日動土儀式出席貴賓包括：台北市長柯文哲、副市長彭振聲、華南銀行董事長張雲鵬、總經理張振芳，以及多位政商人士均受邀出席並擔任動土嘉賓。　　

「敦南安和公辦都更案」位於大安區敦化南路二段及信義路四段交叉口，總面積約575坪，基地大部分屬公有土地，國防部政治作戰局為最大地主。基地上原有軍方閒置建物，之後拆除作為臨時停車場使用，因位於精華地段，台北市都市更新推動中心於2017年開始整合，規劃以公辦都更方式引進民間資金，進而活化計畫區內公私有土地。　　

2018年5月寶紘建設在激烈競爭下脫穎而出，取得最優申請人資格，由華南銀行提供本案融資協助，基地將興建地上16層地下5層之鋼骨造商辦大樓，作為寶紘建設企業總部使用，預計於2022年完工。

本案以「森」為意象，將設置由太陽能光電板組成之光之樹，結合綠能與藝術，成為開放空間新亮點。另規劃於1、2樓設置企業附設托兒中心、3樓設置公益會議室，認養維護施作公園及人行道，藉由公益回饋，創造優質生活環境。

華南銀行 都市更新 公辦都更

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