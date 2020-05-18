防疫不忘投資 上海商銀聯手富蘭克林舉辦線上理財諮詢

為協助客戶扭轉受疫情影響的投資頹勢，上海商銀（5876）與富蘭克林將於5月20至22日連續三天，在上海商銀PUKII官方臉書粉絲團共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」，由上海商銀財富管理部仲向榮協理與富蘭克林證券投顧研究部羅尤美副總經理，針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」三種主題逐一詳解，同時答覆客戶最想釐清的投資疑問。

配合中央流行疫情指揮中心的規定，上海商銀暫停辦理大型實體說明會，但貴賓理財諮詢服務卻沒有停止，這次攜手基金專家富蘭克林，將說明會搬到網路，服務更多有投資疑惑的客戶，以調整資產配置的積極作法，取代忍痛贖回退場，用更正向的態度及策略掌握下一波漲勢的契機。

新冠肺炎疫情重創全球，上海商銀近期推出了「金三角」的策略及「微笑投資法 」，從極保守到趨向積極的四種策略，協助客戶因應疫情的投資風險，並建請客戶可以將可理財資金分為六等份，以有策略、目標的紀律方式重建投資理財部位，至少在這一波全球財富重分配中不要完全缺席。