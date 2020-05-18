快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

防疫不忘投資 上海商銀聯手富蘭克林舉辦線上理財諮詢

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

為協助客戶扭轉受疫情影響的投資頹勢，上海商銀（5876）與富蘭克林將於5月20至22日連續三天，在上海商銀PUKII官方臉書粉絲團共同舉辦「掌握契機、穩住局勢─2020全球投資展望─線上理財講座」，由上海商銀財富管理部仲向榮協理與富蘭克林證券投顧研究部羅尤美副總經理，針對當前投資人最想了解的「防疫投資策略」、「定期定額投資」與「領息族」三種主題逐一詳解，同時答覆客戶最想釐清的投資疑問。

配合中央流行疫情指揮中心的規定，上海商銀暫停辦理大型實體說明會，但貴賓理財諮詢服務卻沒有停止，這次攜手基金專家富蘭克林，將說明會搬到網路，服務更多有投資疑惑的客戶，以調整資產配置的積極作法，取代忍痛贖回退場，用更正向的態度及策略掌握下一波漲勢的契機。

新冠肺炎疫情重創全球，上海商銀近期推出了「金三角」的策略及「微笑投資法 」，從極保守到趨向積極的四種策略，協助客戶因應疫情的投資風險，並建請客戶可以將可理財資金分為六等份，以有策略、目標的紀律方式重建投資理財部位，至少在這一波全球財富重分配中不要完全缺席。

上海商銀 疫情 財富管理

延伸閱讀

軍人為防疫離家半年 臨走擁吻寵物狗：會很想念最好的朋友

政府防疫下一步 學者提建言：政策應有一致性

跳舞戴口罩不切實際？ 陳時中：可以跳遠一點

影／留學生開箱「台灣關懷包」 滿滿防疫物資讓人感動

相關新聞

以授信為目的 境內廠商OBU開戶開放

金管會主委顧立雄今日在立法院表示，已跟中央銀行協調將開放以授信為目的的國內廠商，可以直接在國際金融業務分行（OBU）開戶...

證交所與北市7社大辦投資講座 報名趁早

台灣證券交易所於今（2020）年5月1日起，在台北市大安、文山、中山、內湖、松山、信義及萬華等7所社區大學，同時開辦投資...

逐筆撮合交易量大增 證交所新系統上線

為因應盤中逐筆撮合交易量大增，台灣證券交易所今天宣布，證券集中市場交易系統汰舊換新，最新前端委託電腦主機今天正式上線

黃天牧接掌金管會 顧立雄：經驗豐富穩定金融

顧立雄今天證實將接國安會秘書長，對於未來金管會主委將由副主委黃天牧接手，他表示，黃天牧是常務官出身，且經歷各局有豐富經驗...

台商不用再掛羊頭賣狗肉 金管會開放直接到OBU開戶

金管會主委顧立雄今（18）日在立法院表示，已跟中央銀行協調將開放以授信為目的的國內廠商，可以直接在國際金融業務分行（OB...

顧立雄發表「畢業感言」：金管會主委真的不好做！

金管會主委顧立雄將在520後接任國安會秘書長，今（18）日出席任內最後一次立法院財委會，立委曾銘宗邀請他發表「畢業感言」...

顧立雄畢業感言：金融市場不用再接受路人甲

顧立雄今（18）日在立法院最後一次以金管會主委身份參與財政委員會，在立委要求下發表畢業感言。

紓困不合？顧立雄：蘇貞昌肯定我 總統堅持要我去幫忙

金管會主委顧立雄今（18）日上午在立法院財委會證實將接掌國安會，對於日前媒體報導，他因為紓困議題上與行政院長蘇貞昌理念不...

將掌國安會秘書長 顧立雄提二大重點工作

金管會主委顧立雄即將接任國安會秘書長，今（18）日上午在立法院財委會受訪時表示，國安會議題相當廣，接下來主要工作有二個，...

內閣改組 顧立雄爆蘇貞昌一度跟蔡英文搶人

部分媒體外傳行政院長蘇貞昌跟金管會主委顧立雄在紓困意見不同大吵一架，導致顧立雄離開金管會。即將接任國安會秘書長的顧立雄今...

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

520總統就日即將來臨，已經確定不留任的金管會主委顧立雄，今（18）日上午在立法院財委會證實，將接掌國安會秘書長，並表示...

中東銀行來台發債創高 今年來逼近160億美元

彭博資訊報導，中東地區銀行業者今年來在台灣的發債規模已逼近160億美元，飆上歷史新高，吸引尋求高報酬率的投資人。

熱門新聞

PCB大崩盤！美國新禁令 四外資喊輸家出列

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

這樣母湯！存款700萬也來申請1萬元紓困金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。