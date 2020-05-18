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為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

老同事看黃天牧「他掌舵有驚無險」

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

甫卸任永豐金控董事長、現為政大財管系兼任教授的翁文祺今（18）日和媒體閒聊時指出，國內外金融情勢變化劇烈，金管會在「準主委」黃天牧掌舵下，國內金融業應該會有驚無險。

金管會主委顧立雄即將出任國安會秘書長，主委遺缺將由金管會副主委黃天牧升任。翁文祺說，2000年他在財政部金融局時代，和黃天牧曾經有過同事之誼；當時翁是第五組國際金融及外商銀行組的組長，黃是翁的副組長。

翁文祺說，黃天牧持身守正，堅持原則。對外一絲不苟，對內溫暖體恤。

他說，黃天牧熟悉銀行業務，在金管會歷練過三個局的局長(檢查局代理局長、保險局長、證期局長)，也曾代理過金管會主委。經歷過97亞洲金融危機及2008次貸風暴，危機處理經驗充足。

2001年國內銀行界的逾放比曾衝高到7%以上，這次市場雖然因為疫情再度面臨系統性下行風險，但銀行整體逾放比已經降到0.3%左右。

加上各行庫資本適足率和呆帳準備覆蓋率都高，「整體上看起來，在黃天牧掌舵之下，應該會有驚無險。」翁文祺說。

黃天牧 金管會

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