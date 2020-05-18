台商不用再掛羊頭賣狗肉 金管會開放直接到OBU開戶

金管會主委顧立雄今（18）日在立法院表示，已跟中央銀行協調將開放以授信為目的的國內廠商，可以直接在國際金融業務分行（OBU）開戶，不需繞道到境外再去開放，此舉將有助中小企業資金調度。

顧立雄表示，目前百分之八、九十台商都是先成立境外公司，現在希望開放以授信為目的的國內廠商，可以直接在OBU開戶。

至於有無限額？顧立雄說，相關細節跟央行在討論，以後會再公布。這項開放不用修法，因現行OBU條例已規定，以授信為目的的國內廠商，可以去OBU開戶。

為何法條已有，現在沒有開放這項業務？顧立雄說，剛開始他也問相同問題，當時埋此條文為何過去沒用，現在重點是開放以授信為目的可以開戶，在OBU廠商用授信拿到外幣後可以去購料等，只要做個控管，在央行同意後會儘快公布。

很多台商在境外已有資金調度中心或公司，這項開放有實質利益？顧立雄說，對中小企業會比較方便，因大企業確實都有境外公司，很多中小企業則是繞道到海外設境外公司，以個人法律人角度，這種繞道是「掛羊頭賣狗肉」，變成外資。

但境外公司現在已不好設立了，因CRS關係共同申報，要有實質交易為基礎才可在境外設立公司，台商已有困擾了，設立境外公司未運作，因現在會被查，我們既有OBU、OBU也運作良好，為何讓這百分之八、九十的公司，繞道到境外，你去開曼、維京群島設公司，人家還問你有無實質經濟基礎，以後就明正言順做，以後查核也比較容易，現在實質受益人都要去報，結果報出來全都是台資，有何意義？

至於是否享有免稅？顧立雄說，條例不修，未涉及稅負；現況境內企業繳多少就繳多少稅，沒有享受境外公司免稅待遇。

開放的預期效益？顧立雄表示，用台幣換外幣的，在DBU就可運作，你純是外幣運作就可用OBU，有人無法到境外開戶，未來中小企業透過OBU資金調度會更靈活，也可促進OBU及DBU實質管理有效性。

此外，授信開放境內客戶後，存款何開放境內客戶？顧立雄說，這要修法，稅制相關問題更大；且若不免稅，現行境外成立了可免稅，誰要回來。