顧立雄畢業感言：金融市場不用再接受路人甲

因應新型冠狀病毒在全球引發的肺炎疫情，滙豐集團自3月起在全球多個市場一系列支援措施，並捐出2,500萬美元（約新台幣7.5億元）抗疫專項捐款，支援各地醫療和社區所需。滙豐（台灣）商業銀行15日宣布捐出新台幣300萬元協助抗疫，攜手台灣世界展望會與門諾社會福利慈善事業基金會，發送防疫健康包、生活物資與急難救助金給亟需協助的弱勢族群，預計全台將有超過13,000人次受惠。

2020-05-17 23:48