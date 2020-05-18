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顧立雄畢業感言：金融市場不用再接受路人甲
顧立雄今（18）日在立法院最後一次以金管會主委身份參與財政委員會，在立委要求下發表畢業感言。
他表示「金管會主委這個位置真的不好做」，他也戲謔自己說，未來由黃天牧接任，各位立委不用再接受一個「路人甲」當主委，在金管會任期二年八個月，金融市場很難預料，美股波動大時，他真的晚上睡不著覺，每晚會關注美股變化，也讓他了解金融市場充滿風險與波動，一方面市場希望努力開放，但一方面風險也要兼顧，尤其是投資人的保護與資訊公平等，而涉及一些個案公司治理要如何適當處置等難度高，他又二度表示，金管會主委這個位置真的不好做，但他會「帶著在金管會做事的精神過去新的職務」。
另外，他表示，任期內他對於金融制度的健全感到比較滿意，國內銀行方面體質不錯，至於保險業接下來要迎接國際會計準則IFRS17的準備工作，相信在新任主委黃天牧（擔任過保險局長）督導下可以順利接軌；而證券方面，今年逐筆交易上路表現平順，第3季還有盤中零股交易要上路等新制發揮；最後在金管會所提「媲美星港財富管理方案」，擬擴大外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）辦理業務及服務對象範圍方面，顧立雄也透露已經就OBU與央行達成協議。他很高興在二年八個月任期內與各位財政立法委員一起互相學習成長。
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