紓困不合？顧立雄：蘇貞昌肯定我 總統堅持要我去幫忙

金管會主委顧立雄今（18）日上午在立法院財委會證實將接掌國安會，對於日前媒體報導，他因為紓困議題上與行政院長蘇貞昌理念不同，導致離開金管會。對此，顧立雄表示，蘇貞昌不但很肯定他，而且想留人，是因為總統蔡英文堅持要他去國安會，蘇貞昌才放人。

財委會前媒體問顧立雄，外傳是因為跟蘇貞昌在紓困上意見不同，大吵一架，才導致要離開金管會。顧立雄說，這是「子虛烏有，純屬杜撰，而且完全不合邏輯」，「我還可以跟各位講，在開始徵詢，總統主動徵詢我這個位子的時候，我本來是有遲疑的」，「院長事實上是相當肯定我在金管會的作為，希望我留任金管會」，只是因為蔡總統一再的說明她對國安的想法，「希望我去幫忙」。

顧立雄說，最後因為蔡總統堅持，「蘇院長才讓我走」，他看那個報導跟自己的認知完全翻轉。

由於現任國安會秘書長李大維外交資歷完整，媒體問顧立雄是否擔心自己在外交方面力有未殆？

顧立雄說，國安團隊課題相當複雜，懂外交的不一定懂軍事，懂軍事的不一定懂資安，懂資安的不一定懂財經相關的，現在要照顧的滲透或是高科技保護的課題 ，沒有一個人能夠是全才。

顧立雄說，在國安會秘書長主要任務是就國安議題做好，提供總統諮詢的工作，以及就國安議題跟各部會進行實質協調，「國安團隊如何重新整隊，這可能是我上任以後應該要面臨的課題」。

至於外界也說，顧立雄會接任國安會秘書長是因為他是英系的人；顧立雄則說，「所有的人都是國家的人，沒有哪一個派系」。