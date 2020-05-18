將掌國安會秘書長 顧立雄提二大重點工作

金管會主委顧立雄即將接任國安會秘書長，今（18）日上午在立法院財委會受訪時表示，國安會議題相當廣，接下來主要工作有二個，包括國安團隊的重新整隊，及如何就國安議題跟各部會進行實質協調工作。

對於到國安會後，接下來面對資安問題，總統府又傳遭駭客入侵，上任後棘手問題，如何看？顧立雄說，國安議題相當廣，從外交、軍事到資安，經貿滲透到高科技保護等等，國安會接下來的主要工作有二個，第一，國安團隊的重新整隊；第二，如何就國安議題跟各部會進行實質協調工作，這是要面對的課題。

由於國安會秘書長李大維在外交等歷練完整，在外交有無力有未逮之處？顧立雄表示，國安團隊課題複雜，懂外交不見得懂軍事，懂事軍不見得懂資安，懂資安的不見得懂財經相關要照顧到的滲透及相關高科技的保護等，是個全才，在國安會秘書長任務，對國安議題提供總統諮詢的工作，及國安相關議題跟各部會進行實質協調，團隊如何重新整隊，這是上任後要面臨的課題。

此外，對於金管會主委任內有無未完成工作，需要請新主委繼續完成的？顧立雄說，主要是金融秩序穩定及金融產業的發展，要兼顧消費者保護，副主任黃天牧相當有經驗，長期在金管會，歷經各局業務，他相信他任用重視的公司治理、金融科技發展及消費者保護等，相信黃天牧都能更精進。