內閣改組 顧立雄爆蘇貞昌一度跟蔡英文搶人

部分媒體外傳行政院長蘇貞昌跟金管會主委顧立雄在紓困意見不同大吵一架，導致顧立雄離開金管會。即將接任國安會秘書長的顧立雄今（18）日上午受訪時表示，這是子虛烏有的報導，且不合邏輯。

立法院財委會今天審查投保法修正案，顧立雄會前接受訪問，對於媒體報導，他跟蘇院長在紓困意見不同大吵一架，導致離開金管會？顧立雄說，這是子虛烏有，純實杜撰，而且完全不合邏輯。

顧立雄進一步說，總統開始徵詢他去國安會時，原本他有所遲疑，但蘇院長相當肯定他在金管會作為，所以希望他留在金管會，「只是因總統說明對國安想法希望我去幫忙，最後因總統堅持，所以院長讓我走」，顧立雄表示，相關報導跟他的認知完全翻轉。