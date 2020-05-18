快訊

你想去哪玩？「後疫情世界」回不去的國際觀光大進化

梅雨季首道滯留鋒面接近 氣象局已對雙北等十縣市發大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內閣改組 顧立雄爆蘇貞昌一度跟蔡英文搶人

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
即將接任國安會秘書長的顧立雄。本報資料照片
即將接任國安會秘書長的顧立雄。本報資料照片

部分媒體外傳行政院長蘇貞昌跟金管會主委顧立雄在紓困意見不同大吵一架，導致顧立雄離開金管會。即將接任國安會秘書長的顧立雄今（18）日上午受訪時表示，這是子虛烏有的報導，且不合邏輯。

立法院財委會今天審查投保法修正案，顧立雄會前接受訪問，對於媒體報導，他跟蘇院長在紓困意見不同大吵一架，導致離開金管會？顧立雄說，這是子虛烏有，純實杜撰，而且完全不合邏輯。

顧立雄進一步說，總統開始徵詢他去國安會時，原本他有所遲疑，但蘇院長相當肯定他在金管會作為，所以希望他留在金管會，「只是因總統說明對國安想法希望我去幫忙，最後因總統堅持，所以院長讓我走」，顧立雄表示，相關報導跟他的認知完全翻轉。

顧立雄 金管會 國安會

延伸閱讀

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

人物側寫／專業獲青睞 顧立雄扮活棋

「總統需更大空間」陳菊請辭 顧立雄掌國安會

蘇貞昌悼鍾肇政 肯定對台灣文學、民主3大貢獻

相關新聞

紓困不合？顧立雄：蘇貞昌肯定我 總統堅持要我去幫忙

金管會主委顧立雄今（18）日上午在立法院財委會證實將接掌國安會，對於日前媒體報導，他因為紓困議題上與行政院長蘇貞昌理念不...

內閣改組 顧立雄爆蘇貞昌一度跟蔡英文搶人

部分媒體外傳行政院長蘇貞昌跟金管會主委顧立雄在紓困意見不同大吵一架，導致顧立雄離開金管會。即將接任國安會秘書長的顧立雄今...

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

520總統就日即將來臨，已經確定不留任的金管會主委顧立雄，今（18）日上午在立法院財委會證實，將接掌國安會秘書長，並表示...

將掌國安會秘書長 顧立雄提二大重點工作

金管會主委顧立雄即將接任國安會秘書長，今（18）日上午在立法院財委會受訪時表示，國安會議題相當廣，接下來主要工作有二個，...

中東銀行來台發債創高 今年來逼近160億美元

彭博資訊報導，中東地區銀行業者今年來在台灣的發債規模已逼近160億美元，飆上歷史新高，吸引尋求高報酬率的投資人。

滙豐銀抗疫 救助弱勢族群

因應新型冠狀病毒在全球引發的肺炎疫情，滙豐集團自3月起在全球多個市場一系列支援措施，並捐出2,500萬美元（約新台幣7.5億元）抗疫專項捐款，支援各地醫療和社區所需。滙豐（台灣）商業銀行15日宣布捐出新台幣300萬元協助抗疫，攜手台灣世界展望會與門諾社會福利慈善事業基金會，發送防疫健康包、生活物資與急難救助金給亟需協助的弱勢族群，預計全台將有超過13,000人次受惠。

智慧經營／郭明玉串聯產品線 整合資源 打團體戰

「無個人主義，就能離目標更近。」聯邦投信投資長郭明玉管理上重視溝通合作，未來將持續整合資源，串起產品線，集結團隊智慧，幫助投資人捕捉行情變化中的投資機會。

風電、台積加持 產險前四月保費衝破600億

離岸風電、台積電擴廠等兩大因素帶動工程險成長推波下，我國產險業簽單保費首次在開年前四個月就見到「6」字頭，達626.7億元，寫下史上同期新高紀錄；今年前四月年增率7.5%，也是過去三年來新高。

內需刷卡戰 土洋銀行拚了

新冠肺炎疫情趨緩，民眾走出戶外消費，銀行要搶刷卡消費大餅，5月策略出籠。

防疫保單發燒 負壓病房補償金搶市

新冠肺炎疫情影響下，防疫保單熱銷，產險公會統計，光今（2020）年4月份單月，整體產險業者銷售的防疫保單，保費就超過新台幣1億元，激勵產險業者不斷推陳出新。

三因素加持 任意車險躍「王中之王」

第三人責任險持續漲價、業者卯力推銷超額責任險、國內車輛總數節節攀升等帶動下，任意汽車責任險自2018年首見前四月簽單保費超越車體損失險後，今年連續第三年超越，且成長力道強勁，已是產險公司業務線中的「王中之王」。

花旗卡量 居外銀一哥

統計至今年4月底，四家外商銀行在台子行：花旗、滙豐、渣打、星展，信用卡流通卡排名中，花旗銀行以288萬張穩居第一，第二為滙豐銀的68萬張，第三名為星展銀60萬張卡，渣打銀則為37萬張卡。

熱門新聞

新北紓困手冊11縣巿來要 侯友宜砲中央：不能還是不會

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

NB噴發 五大代工廠出貨飆

國巨陳泰銘：我是懂生活的科技人

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。