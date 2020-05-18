認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

520總統就日即將來臨，已經確定不留任的金管會主委顧立雄，今（18）日上午在立法院財委會證實，將接掌國安會秘書長，並表示接掌國安會之後有兩大重要任務 ，第一個就是整頓國安團隊。

顧立雄上午出席財委會，會前受訪時，媒體問到接下來你會接掌國安會嗎？顧立雄說，「不是已經發布了嗎？還沒有發布嗎」？

媒體又問，對於接下來面對資安問題，以及近期總統府遭到駭客攻擊，是顧立雄上任第一個棘手問題，怎麼看未來新工作？

顧立雄說，國安會他個人覺得國安議題涵蓋的相當廣，從外交、軍事到資安，再到經貿滲透和高科技保護等，「國安會接下來主要工作有兩個，第一個是國安團隊重新再整隊，第二個就是如何去就國安議題跟各部會進行實質協調，這是接下來我要面對的課題」。