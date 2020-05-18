中東銀行來台發債創高 今年來逼近160億美元

彭博資訊報導，中東地區銀行業者今年來在台灣的發債規模已逼近160億美元，飆上歷史新高，吸引尋求高報酬率的投資人。

市場人士分析，國際債券市場受美債利率走跌，市場擴大提前贖回影響，「舉新還舊」需求增加，帶動發行市場熱絡，尤其是今年來，中東銀行、政府機構特別偏愛來台發債，成為市場熱議焦點。

彭博資訊彙整的資料顯示，以色列、卡達和波灣地區的銀行，今年來已在台灣銷售157億美元債券，其中多數是以美元計價，約占這些銀行在全球發債總規模的五分之一，也已超越去年全年的120億美元紀錄。

中東地區的債券發行人五年前才首度進入台灣市場，但握有龐大資產的台灣壽險業者大舉買進；隨著全球利率持續下滑，尋求高報酬的台灣壽險業者紛紛買進這些評級為「A」或「AA」的福爾摩沙債。