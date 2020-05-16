業務推銷聯名卡失敗竟嗆：那你繼續付現金吧！事主火大秒剪卡

信用卡是民眾購物時的方便好幫手，可以不用帶大把現金，又有不定時的優惠回饋，因此有信用卡一張以上的民眾不算少數，有民眾表示自己逛了汐止知名賣場，一名銀行業務靠近推銷聯名卡，便用趕時間的理由拒絕了他，沒想到男營業員竟然直嗆：「那你就繼續付現金吧！」，他火大到回家把同家信用卡給秒剪。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，因為路過汐止知名賣場看到車少，想說順便去逛一下，結完帳時一名銀行業務員靠近推銷聯名卡，民眾回應他在趕時間，結果男營業員竟然當場嗆：「那你就繼續付現金吧！」網友也忍不住回嗆他「現金最好！」回家後立馬把用了好幾年的同家銀行信用卡剪了，雖然銀行不缺一個客人，但網友表示「我高興」。

其他網友看完也覺得「誇張！要是我就立馬回他：怎樣！刷卡不用還膩！刷卡後不用繳費膩！不然刷卡不用還我馬上辦10張！」、「那裡業務競爭超激烈，上星期去一靠近就2個女業務衝上來，2人還互撞一起後互瞪，有夠激烈」、「回他：那你這態度就繼續被拒絕辦卡吧」、「客服用力打下去，這個影響妨礙到妳消費者環境，時間地點都要清楚，保證有效」。