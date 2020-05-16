安聯壽三管齊下 深耕台灣

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
安聯人壽總經理林順才 （本報系資料庫）
安聯人壽總經理林順才 （本報系資料庫）

德國安聯集團在台灣的子公司安聯人壽，投資型保單業務逆勢繳出好成績。整體壽險業今（2020）年前四月投資型保單，無論初年保費（FYP）或總保費（GWP），均較去年同期呈現衰退，安聯人壽則是逆勢雙雙成長。

安聯人壽總經理林順才昨（15）日表示，將以創新多樣化的投資型保單、完善的健康險附約、全面數位化的營運作業，三管齊下，深耕台灣市場。

壽險公會統計顯示，整體壽險業今年前四月，投資型保單初年保費995.1億元、年減33.6%；投資型保單總保費1,282.5億元、年減14.4%；林順才表示，主因3月份股債都跌、既快且深，很多保戶嚇到了；另外，新冠肺炎疫情影響下，很多消費者不太願意上銀行，也避免和業務員見面，連帶影響投資型保單的銷售動能。

儘管大環境挑戰很大，安聯人壽逆勢繳出好成績。壽險公會統計顯示，安聯人壽的投資型保單，今年前四月初年保費169.7億元、年增18.5%；投資型保單總保費前四月206.4億元、年增15.2%。

投資型保單無論初年保費或總保費，安聯人壽今年前四月均居國內壽險業第二，僅次國泰人壽，但都是外商壽險第一。林順才指出，主因數位化轉型策略奏效所帶動。

安聯人壽以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位工具，除了因應新冠肺炎疫情持續延燒，民眾減少出門頻率，建構完整數位生態系統，另也助民眾在家輕鬆線上搞定保單相關業務申請。

林順才表示，安聯人壽針對保戶推出的行動App「安聯e服務」也不斷優化進步，近日推出雙平台Pad版本，提供更多行動瀏覽選擇。

疫情升溫的同時，並新增健康撲滿資格查詢功能，保戶登入即可查詢是否符合「免費健檢」或「世界安全護照」服務資格，方便保戶隨時檢視自身的專屬權益，提供消費者從需求、到售後服務一站到底的最佳化數位服務作業模式。

圖／經濟日報提供
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