人民幣存款 跌至六年低點

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

為因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，中國人民銀行持續寬鬆救市，進而導致人民幣匯率、利率雙雙下滑，投資人紛紛琵琶別抱；中央銀行昨（15）日公布，4月國銀人民幣存款降至人民幣2,460.13億元，為2014年2月以來、六年三個月最低。

央行統計顯示，4月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,460.13億元，月減人民幣61.14億元，人民幣存款餘額每況愈下，並已跌至六年三個月的新低水準。

央行外匯局行務委員陳婉寧指出，4月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為人民幣2,135.09億元，月減人民幣70.2億元。

其中，個人戶與法人戶雙雙減少，個人戶減少人民幣7億元，法人戶減少人民幣63.2億元。

進一步分析定存與活存變化，定存大減人民幣74.9億元，活存小增人民幣4.7億元。

對於DBU人民幣存款減少，陳婉寧分析，有四個原因：保險公司匯出人民幣資金投資國外債券、電子業支付三角貿易貨款、國際債券新發行一檔，金額為人民幣2.8億元，以及4月新發行三檔人民幣基金，均為目標到期型，金額為人民幣1.87億元，這些基金均被包裝成投資型保單，銷售給個人。

因此，法人與個人戶的人民幣存款減少，可能是用來購買國際債券、人民幣基金等商品。

在國際金融業務分行（OBU）部分，4月人民幣存款為人民幣325.04億元，月增人民幣9.06億元，增加主因為台商從中國大陸匯入股利收入。

除人民幣存款外，4月人民幣貼現及放款餘額、匯款總額同步減少，其中人民幣貼現及放款餘額僅微幅減少人民幣3.4億元，差異不大，人民幣匯款總額則是減少人民幣71億元，至人民幣1,280.72億元，主要原因為3月有人民幣基金贖回潮，4月匯回潮減緩，以及國際債券新發行、到期量均減少所致。

人民幣匯率 債券

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