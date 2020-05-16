4月刷卡金額 玉山蟬聯二哥

新冠肺炎疫情帶動網購與量販消費，加上行動支付策略奏效，玉山銀行今年4月單月的簽帳金額再度打贏中國信託商業銀行、奪下單月刷卡金額二哥，為連續四個月超越中國信託銀行。

銀行主管表示，玉山銀行的信用卡成功之路並非偶然。倘若單月刷卡金額能夠持續超越中國信託銀行，今（2020）年全年的信用卡簽帳金額，玉山銀行有機會超車中信銀行，成為國內刷卡金額第二大行，僅次國泰世華銀行。

金融業界指出，很難想像在信用卡市場，長年名列前茅的中國信託銀行，今年起被玉山銀行撼動地位，且趨勢逐步確立。玉山銀成功主因，包括推出當紅主打網購與超商現金回饋的「玉山U bear信用卡」，以及紅利階梯式回饋的「玉山Only Card」，並且提供便利的手機行動支付錢包，剛好吃到新冠肺炎疫情所催生的商機。

根據4月銀行最新公布的信用卡數字，國內前三大流通卡發卡行的排名不變，第一名仍為中國信託商銀697萬張卡、第二名為國泰世華銀687萬張卡、第三名為玉山銀604萬張卡。 圖／經濟日報提供

前三大有效卡排名也未變。第一名為國泰世華銀500萬張卡，第二名為中國信託商銀461萬張，第三名為玉山銀433萬張卡。

但簽帳金額排名中，第一名為國泰世華銀行的385億元，第二名為玉山銀行的305億元，第三名為中國信託銀行的291億元。

玉山金總經理黃男州在信用卡長線布局，主要戰略擴大自家銀行支付生態圈，讓自家當紅信用卡市占率更廣，從中獲取卡友大數據資料，降低銀行未來行銷成本，用的方法包括打造好刷卡、好回饋信用卡，持續布局自家支付生態圈。

金融業者認為，新冠肺炎疫情衝擊，金融業企金放款受挫，但國內肺炎疫情逐步緩和，民眾出遊購物用餐意願升溫，信用卡市場成為今年各家銀行戰場主力，中國信託商銀與國泰世華銀勢必不會讓第三大發卡行玉山銀持續壯大，預料兩家大型銀行信用卡可望提供更好康刷卡優惠，受惠的仍是卡友們。