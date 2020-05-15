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市場人士：股災時 透過四大原則來調整投資組合

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導
全球金融市場3月暴跌，在國內核備的各類共同基金也是普遍下跌。本報資料照片
全球金融市場3月暴跌，在國內核備的各類共同基金也是普遍下跌。本報資料照片

新冠肺炎疫情重創全球經濟，風險資產價格大跌。市場人士指出，投資人如果想趁機調整投資組合，可以透過四大原則來進行，也就是考慮未來的現金流、檢視本身的風險承受程度、汰弱留強、定期定額優於單筆。

全球金融市場3月暴跌，在國內核備的各類共同基金也是普遍下跌。在整個3月，在1,500多檔境內外基金中，99%的基金都下挫。3月下旬以來，風險資產價格雖然大幅反彈，但仍未收復原先失土。

市場人士指出，投資人如果想調整投資組合，首先要注意現金流。如果疫情影響收入，至少要留六到12個月的生活所需現金。有錢再來投資，在沒有穩定所得時，更不宜靠借貸來投資。

如果疫情不影響投資人的所得，下一個步驟就是確定自己的投資屬性。投資人看到自己的投資組合績效時，如果不會覺得恐慌或緊張，顯示投組符合自己的風險承受度，可以持續原先的定期定額或趁機加碼。如果擔心或害怕，則可以提高現金比重，或是調降高風險資產的部位。

第三則是汰弱留強。基金人士認為，在股市方面，優先加碼美股（科技／生技）及大中華區（台股及陸股）。至於債市，由於風險債基金收益率提高，有現金及膽量的投資人可逢低分批加碼。

第四則是定期定額優於單筆，低檔加碼的威力驚人。富蘭克林投顧試算，比較今年3月於6日、16日及26日定期定額扣款三次、以及僅3月6日單筆投資的報酬率，一個月後發現，單筆投資仍為負報酬，但定期定額績效多為正報酬或即將轉正報酬。

以S&P 500指數為例，如果在3月6日單筆申購，一個月後的4月6日下跌10.4%；如果分成三次進場，在3月6日、16日及26日都有扣款，到4月6日時的報酬率將由負轉正，成為0.8%。如果是MSCI亞洲不含日本指數，3月6日單筆進場持有一個月後會虧損13%；如果分三次進場，虧損幅度大幅減少到3.1%。

如果是這段期間表現更出色的科技股及生技股，跌幅會更小，漲幅也更大。以MSCI世界資訊科技指數來說，3月6日單筆進場持有一個月下跌6.7%，分三次進場則上揚3.1%；如果是那斯達克生技指數（NBI），3月6日單筆進場持有一個月下跌5.3%，分三次進場則上揚5.8%。

生技股 疫情

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