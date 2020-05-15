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放眼市場 人民幣存款利率這家國銀最高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

根據中央銀行今（15）日蒐集到的最新資料，目前市場上，各家國銀人民幣定存牌告利率，以上海商銀的6個月期利率2.48%為最高水準；除上海商銀外，人民幣定存利率還有2%以上水準，只剩聯邦銀行的1年期定存，利率為2%。

央行今日公布人民幣存款餘額時指出，目前市場上各天期人民幣存款的最高利率，1個月期為日盛銀，利率為1.5%，3個月期同樣為日盛銀，利率為1.9%，6個月期為上海銀，利率為2.48%，9個月期為日盛銀，利率為1.9%，1年期為聯邦銀，利率為2%。

進一步與前一個月（4月15日）相比，除6個月期利率持平外，其餘各天期利率均為下跌，跌幅介於0.15至0.45個百分點之間。

央行外匯局行務委員陳婉寧指出，國銀人民幣專案定存利率持續下滑，主要是受到中國人民銀行持續寬鬆、對市場釋出流動性的影響，回顧今年4月，人行動作頻頻，數度調降市場利率，進而導致人民幣存款利率走跌。

人民幣 上海商銀

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