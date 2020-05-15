友邦保險3月底新業務價值8.41億美元 年減27%

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝(Ng Keng Hooi)表示，受到2019冠狀病毒病全球大流行的間接影響，友邦保險2020年3月底的新業務價值為8.41億美元，較去年同期下跌27%。

黃經輝表示，「抗疫措施對我們在香港和中國內地的業務造成重大的影響。在這些市場以外，我們的業務直至3月份各地加強流動限制措施導致增長動力放緩前，新業務價值整體而言取得強勁增長。然而，隨著中國內地的營運環境改善，當地業務取得令人鼓舞的進展，3月份的銷售較2月份顯著轉強」。

他指出，抗疫措施持續限制面對面的接觸和會面，而面談仍是本集團新業務銷售的主要來源。「我們在中國內地的團隊迅速開發新功能，並應用在我們的數碼工具上，使我們能夠遙距完成銷售，以及進行線上招聘及培訓」。

黃經輝說，在這成功的基礎上，友邦保險區內的各個代理團隊均能以遙距方式完成銷售，從而支持近期的業務活動，長遠來看亦有助提升生產力。

「我們預計在新業務銷售的過程中，進行最少一次面談仍然是重要的。在第1季，我們新的線上招聘及培訓能力促使集團新入職代理人數錄得強勁的雙位數字增長。」

黃經輝表示，目前顯然是特殊時期，可見全球經濟正受到嚴峻的影響。他強調，客戶可繼續信賴友邦保險的財務實力、分銷平台的質素和規模，以及領先市場的品牌，為客戶守護其健康和財務保障。

黃經輝指出，整個友邦保險集團均繼續專注於取得卓越的客戶成果，「我們的團隊在這期間努力不懈地提升保障，簡化理賠程序及提供無間斷的服務，致力為客戶提供支持。我們亦透過多項針對性的舉措，支持我們的當地社區，包括向指定的前線醫護人員提供免費保險保障，以及捐贈醫療物資」。

黃經輝說，儘管面對短期的挑戰，基於業務發展的結構性增長動力，「我對友邦保險的長遠前景仍然非常樂觀。我們在過去超過一個世紀的營運中積累了深厚且相關的經驗，友邦保險以往曾應對多次危機和不同的市場周期，成功發展我們的業務」。

「我深信在最不明朗的時期，最優秀的公司會脫穎而出。在過去數月，我們專注於使用線上流程，進一步加強我們的競爭優勢，並作好業務部署，以把握當抗疫措施放寬後，預期市場對我們的產品和服務的需求增加。友邦保險的市場機遇龐大，我們將繼續專注為股東締造長期的高質素增長及可持續的回報」。

友邦保險是一家卓越非凡的公司，很榮幸能夠領導如此出色的團隊。「我們為應對2019冠狀病毒病疫情而增強我們在線能力的各項舉措，將使友邦保險成為一家更強大的公司。我相信我們協助大眾活出健康、長久、好生活的承諾將跨越未來的好幾個世代」。