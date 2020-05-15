永豐金證年初開辦已達5千戶 累計扣款突破1.2億元

疫情刺激、存股正熱，永豐金證券總經理江偉源表示，今（2020）年1月開辦「豐存股」業務以來，目前扣款戶數達近5千戶，累計扣款金額已突破1.2億元，存股具分散買點以及小額長期投資累積資產的特性，相當看好存股的市場成長潛力，目前已發展出包含定期定額、定期定股、股票與債券ETF多元配置組合等不同存股策略，在行情震盪中更顯存股優勢。

根據證交所的統計，台股去年12月的定期定額存股金額7.7億，3月已突破10億，目前開辦存股業務的主要券商包括富邦、元大、國泰、元富、凱基、華南永昌、群益以及永豐金證券等，存股業務從過去的臨櫃書面辦理，到目前已陸續開發出數位平台，各家券商提供的存股服務，從投資標的檔數、產品多元性、數位服務的效率、投資資訊服務持續提升，甚至提出不同風險程度的投資組合，以及績效回測服務。

江偉源表示，年初開辦存股業務以數位智能平台提供進階版存股，在個股標的包括87檔MSCI成分個股，以及囊括6家投信總共26檔主流ETF，並運用諾貝爾獎MPT模型推出9檔波動度不同的智能ETF投資組合，目前扣款戶數5千戶，扣款筆數近2.2萬筆，累計扣款金額突破1.2億元，存股對年輕族群具有相當的吸引力。

永豐金證券分析，成功的存股計劃有五大特點：1資產平均分配、可以運用ETF建立投資組合；2.長期且持續扣款；3.定期檢視，並嚴格執行停利；4.下跌不停扣；5.逢低再加碼，更快逆轉勝。每月投資3,000元，以平均年化報酬率8%預估，投資10年約有55萬，到15年的成果達100萬。

永豐金證券表示，定期定額存股類似巴菲特價值投資法，鎖定優質穩健商品標的，分散進場點進行長期投資，投資金額只要3,000元，甚至連高價龍頭股都可以買，積沙成塔打造長期理財計劃，很適合小資族、無時間看盤、總是追高殺低的投資人；在投資標的選擇上，除了大家熟知的高殖利率股、績優龍頭股，永豐金證券更推出九檔智能ETF投資組合，投資市場涵蓋台灣與美國，3,000元就可以同時投資股票及債券等ETF，降低選股障礙的難度。