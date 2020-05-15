快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

永豐金證年初開辦已達5千戶 累計扣款突破1.2億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
存股正紅，永豐金證券年初開辦「豐存股」，目前扣款戶已5千戶，累計扣款金額突破1.2億元。（圖/永豐金證券）
存股正紅，永豐金證券年初開辦「豐存股」，目前扣款戶已5千戶，累計扣款金額突破1.2億元。（圖/永豐金證券）

疫情刺激、存股正熱，永豐金證券總經理江偉源表示，今（2020）年1月開辦「豐存股」業務以來，目前扣款戶數達近5千戶，累計扣款金額已突破1.2億元，存股具分散買點以及小額長期投資累積資產的特性，相當看好存股的市場成長潛力，目前已發展出包含定期定額、定期定股、股票與債券ETF多元配置組合等不同存股策略，在行情震盪中更顯存股優勢。

根據證交所的統計，台股去年12月的定期定額存股金額7.7億，3月已突破10億，目前開辦存股業務的主要券商包括富邦、元大、國泰、元富、凱基、華南永昌、群益以及永豐金證券等，存股業務從過去的臨櫃書面辦理，到目前已陸續開發出數位平台，各家券商提供的存股服務，從投資標的檔數、產品多元性、數位服務的效率、投資資訊服務持續提升，甚至提出不同風險程度的投資組合，以及績效回測服務。　

江偉源表示，年初開辦存股業務以數位智能平台提供進階版存股，在個股標的包括87檔MSCI成分個股，以及囊括6家投信總共26檔主流ETF，並運用諾貝爾獎MPT模型推出9檔波動度不同的智能ETF投資組合，目前扣款戶數5千戶，扣款筆數近2.2萬筆，累計扣款金額突破1.2億元，存股對年輕族群具有相當的吸引力。

永豐金證券分析，成功的存股計劃有五大特點：1資產平均分配、可以運用ETF建立投資組合；2.長期且持續扣款；3.定期檢視，並嚴格執行停利；4.下跌不停扣；5.逢低再加碼，更快逆轉勝。每月投資3,000元，以平均年化報酬率8%預估，投資10年約有55萬，到15年的成果達100萬。

永豐金證券表示，定期定額存股類似巴菲特價值投資法，鎖定優質穩健商品標的，分散進場點進行長期投資，投資金額只要3,000元，甚至連高價龍頭股都可以買，積沙成塔打造長期理財計劃，很適合小資族、無時間看盤、總是追高殺低的投資人；在投資標的選擇上，除了大家熟知的高殖利率股、績優龍頭股，永豐金證券更推出九檔智能ETF投資組合，投資市場涵蓋台灣與美國，3,000元就可以同時投資股票及債券等ETF，降低選股障礙的難度。

ETF 永豐金 個股

延伸閱讀

【永豐金擋巨鱷2】何壽川挺過寶佳進逼 還有三寶案等著他

台股突破萬一天險 7檔ETF存股誰最優？

中經院院長陳思寬任永豐金董事長 首位民營金控女董座

現金股利縮水近一成 永豐金董事長透露內情

相關新聞

我住宅地震險投保率僅35% 南投、花蓮低於平均值

台灣位在地震活躍區，地震發生頻繁，但是住宅地震保險投保率僅35.01%，仍屬偏低，且多數縣市地區之投保率低於平均值，尤其是地震發生頻繁的南投縣和花蓮縣投保率都於平均值，顯示民眾風險意識不足，仍需加強宣導。

退休理財 低利時代有保庇

新冠肺炎疫情改變許多人的生活，也影響了整個社會，英國保誠人壽表示，面對人生風險，在保障及財務兩方面都要確保自己做好準備，首先，一定要將保險保障買足，才能無後顧之憂，其次，趁年輕時選擇適合自己的理財工具，善用時間複利的效果，為未知的風險及退休後的生活做好準備。

【永豐金擋巨鱷2】何壽川挺過寶佳進逼 還有三寶案等著他

永豐金控經營權之爭在主要股東之一的寶佳集團退讓後平和落幕，13日改選後的董事名單淡化前董事長何壽川的家族色彩，但作為大股東的何家對公司仍有實質影響力。

財部未強推台灣Pay繳稅

適逢報稅季，立委高嘉瑜昨（14）日指出，財政部要求今年使用台灣Pay繳稅筆數目標，今年變本加厲，從10萬筆暴增到16萬筆，12天內調高三次，加深基層行員壓力。財政部長蘇建榮回應指出，過去曾有訂定KPI，但現在沒有要求。

合庫金Q1獲利增幅 冠公股

合庫金控昨（14）日舉行今年第1季線上法說會，合庫金控總經理陳美足會中指出，金控今年第1季稅後純益為41.05億元，較去年同期成長0.96%，雖然僅微幅成長，但成長率排行公股第一，每股稅後純益為0.3元。

ATM轉帳逾3萬 將發簡訊通知

立法院財委會昨（14）日通過臨時議案，該決議指出，金管會、中央銀行要求銀行公會於兩個月內擬定客戶使用ATM（自動櫃員機）轉帳時，金額達30,000元（含）以上，能收到簡訊或其他管道確認通知，並於擬定後一個月內實施，最快8月上路。

電支倍增計畫 今年底可望達陣

無現金社會來臨，電子支付五年倍增計畫，今年可望達標，金管會昨（14）日表示，隨著透過ATM轉帳購物行為增加，若納入電子支付，去年底電子支付比率將達50.18%，金管會主委顧立雄表示，納入後，今年底達到52%的目標將可達標。

網路盜刷案件變少了

國人網路刷卡購物愈來愈風行，但在銀行資安認證方式強化下，詐欺案件近二年大減。金管會主委顧立雄昨（14）日表示，今年前二月信用卡盜刷金額達2億元，占整體信用卡刷卡金額僅0.04%，而盜刷案件中，網路交易占逾九成，不過金管會已採取相關措施因應，包括簡訊或電子信件即時通知持卡人。

顧立雄：銀行紓困 只獎勵不懲罰

政府各部會推出紓困貸款專案，很多都由銀行負責承辦，部分公股銀行為激勵行員積極承做，有訂定KPI（關鍵績效指標），讓許多基層行員苦不堪言。金管會主委顧立雄昨（14）日強調，紓困方案只有獎勵、沒有懲罰。

信用卡預借現金 暴增六成

疫情衝擊，信用卡預借現金需求明顯上升，根據金管會資料，3月信用卡預借現金金額增加到24.67億元，是一年多來單月新高，官員分析，可能跟3月小規模營業人及勞工等與個人有關的紓困貸款尚未推出有關，4月預借現金會否回降，待進一步觀察。

富邦金：新契約保費估減30%

富邦金昨（14）召開2020年第1季法人說明會，受新冠肺炎疫情、責任準備金新公布、死亡保障門檻等新制7月1日上路影響，總經理韓蔚廷表示，預估全年新契約保費收入應該會衰退30%，此外，他認為新冠疫情對金融業不確定性還很大，目前只能且戰且走，謹慎保守因應。

金管會主委 傳黃天牧升任

行政院長蘇貞昌昨（14）日啟動改組作業。據悉，經過蘇揆首日徵詢後，財經閣員大致底定，金管會主委一職傳將由常務副主委黃天牧升任，原主委顧立雄將「另有重用」，近日就會揭曉去處；國發會主委確定由政委龔明鑫接任，繼續發揮其財經政委的角色。

熱門新聞

震撼！台積電正式宣布 赴美投資設廠

搶辦紓困金！夫妻哀求「借填你家地址」網曝下場：拜託三思

獨／稱發傳單申請紓困 一查竟擁逾5百萬股票、股息22萬

萬元紓困為何亂？ 馬英九：以人廢言「四不一沒有」

終止紓困之亂 國民黨團拋全民發6千振興獎勵金

台積電考量三大因素赴美 選定亞利桑那州大有學問

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。