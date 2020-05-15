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宏泰人壽：抓住三重點 秒懂失能險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
宏泰人壽扶佑一生失能照護終身保險，讓你防範於未然。宏泰人壽/提供
宏泰人壽扶佑一生失能照護終身保險，讓你防範於未然。宏泰人壽/提供

在台灣這個全球保險滲透率最高的國家，許多人都保了意外險和壽險，以確保萬一自己遭逢不測時有錢支付醫療和失能的開銷(意外險)，有錢能留給家人因應生活(壽險)。既然如此，為什麼還需要保失能險呢？

宏泰人壽表示，因為意外險只有理賠因意外產生的失能補助金，並沒有包含因為疾病衍生的失能理賠，規避風險時還是要以失能險做輔佐，讓自己的保障更周全。

宏泰人壽也針對一般民眾較容易困惑的盲點說明，幫助民眾更了解失能險。

一、意外險只保障意外失能，不保障疾病失能。

許多人都聽過失能險這個保險商品，但細問這個商品保什麼？多數人都說，啊不就是保失能的？意外險也有啊，其實不然。

意外險只有保意外醫療和意外失能，對於疾病產生的失能並不包含在其中。

失能險預防的就是萬一遭遇生病或者意外，導致失去自理生活的能力時，能有理賠金去聘請看護人員、支付醫療耗材開銷，或是繳費入住看護安養中心，獲得生活上的照料。

二、醫療險只保障醫療的補償或費用的負擔，不保障後續的狀態。

有人認為已經投保高額醫療險，萬一生病有醫療險就夠了，其實不然。

醫療險認定的規則是醫療行為，包含就醫診斷治療等。但失能險認定的規則是狀態，當被保人進行醫療行為之後仍無法恢復常態，並且符合失能等級認定時，保險公司就會受理失能險的理賠申請。

比方說，王曉明出車禍傷及腦部導致下肢癱瘓，前端意外產生的就醫診斷治療的確是由醫療險理賠，但是療程告一段落後依舊無法復原的健康狀態的癱瘓下肢，就是由失能險申請理賠了。

結論就是，不論是意外或疾病造成的失能，只要符合失能等級表認定，失能險都能獲得理賠。

三、長照險適合老年人，中年人保失能險。

以族群而論，通常老年人投保長照險，為得是不能生活自理的需求。仍在工作狀態、健康情形還算良好的中年人投保失能險，為得則是防範於未然，若是萬一遭遇不測導致失能時，能有理賠金可以安排生活事宜。

失能險和長照險經常被媒體拿來比較，是因為失能者極可能有長照需求。

失能險和長照險最關鍵的分水嶺在於認定依據，失能險理賠認定是依據失能等級表，而長照險的理賠認定是依據巴氏量表，並且每一年都要重新以巴氏量表檢測。

為了提供民眾不同的需求，宏泰人壽推出「扶佑一生失能照護終身保險」系列商品，共有三種，提供給民眾視自己需求選擇。

(DCE)扶佑一生失能照護終身保險(甲型)涵蓋面最廣，包含：身故保險金、祝壽保險金、失能復健補償保險金(保額*12%，一次給付)、失能安養扶助保險金(保額*25%，保證給付18次)以及1-11級豁免保險費。

以40歲男性繳費年期20年為例，投保保額100萬元，年繳保費56,700元。

(DCF)扶佑一生失能照護終身保險(乙型)同樣享有甲型的項目及豁免，但失能安養扶助保險金(保額*25%)保證給付次數較少，為十次。

以40歲男性繳費年期20年為例，投保保額100萬元，年繳保費5萬2,900元。

(DCH)扶佑一世失能照護終身健康保險則是提供最主要的失能復健補償保險金(保額*12%，一次給付)，以及失能安養扶助保險金(保額*25%，保證給付18次)、1-11級豁免保險費。

以40歲男性繳費年期20年為例，投保保額100萬，年繳保費1萬8,900元。

保險金 理賠

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