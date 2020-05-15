電子支付率52% 年底拚達標

國人網路刷卡購物愈來愈風行，但在銀行資安認證方式強化下，詐欺案件近二年大減。金管會主委顧立雄昨（14）日表示，今年前二月信用卡盜刷金額達2億元，占整體信用卡刷卡金額僅0.04%，而盜刷案件中，網路交易占逾九成，不過金管會已採取相關措施因應，包括簡訊或電子信件即時通知持卡人。

2020-05-15 03:22