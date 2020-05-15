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電子支付率52% 年底拚達標

聯合報 / 記者林子桓葉憶如邱金蘭／台北報導
金管會在二○一六年提出電子支付五年倍增計畫，今年可望達標。 圖／聯合報系資料照片
金管會在二○一六年提出電子支付五年倍增計畫，今年可望達標。 圖／聯合報系資料照片

無現金社會來臨，電子支付五年倍增計畫今年可望達標，金管會昨表示，隨著透過ＡＴＭ轉帳購物行為增加，若納入電子支付，去年底電子支付比率將達百分之五十點一八；金管會主委顧立雄表示，納入後，今年底達到百分之五十二的目標將可達標。

金管會在二○一六年提出電子支付五年倍增計畫，設定目標二○二○年電子支付比率將從百分之二十六提高到五十二，立委吳秉叡昨天在立法院財委會質詢執行情況，顧立雄表示，到去年十二月底電子支付比率是百分之四十點九一，今年若可納入使用ＡＴＭ轉帳購物，就有可能達標。

針對國內電子支付比率還無法過半原因，顧立雄表示，我國環境跟日本接近，使用現金不怕被偽造，台灣治安不錯，小商家不怕收現金被搶，加上ＡＴＭ很多，領現金很方便。

金管會銀行局副局長黃光熙說明，電子支付五年倍增計畫，電子化支付比率主要是以電子支付金額除以民間消費支出，所謂電子支付是指非現金支付工具，包括信用卡、轉帳卡、電子票券及電子支付。

黃光熙表示，ＡＴＭ在台灣占有一席之地，且近年興起企業使用虛擬帳戶接受民眾購物透過ＡＴＭ轉帳繳款。他表示，財金公司曾做專案，發現個人轉企業的轉帳金額中，有百分之九十七是用於購物，例如民眾向商家網購商品，透過ＡＴＭ轉帳付款。

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