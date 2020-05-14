精確、同致、撼訊、展匯科股票、撼訊四15日起預收款券

櫃買中心公告，精確股票自5月15日起預收款券並每十分鐘撮合一次；同致股票15日起預收款券並每20分鐘撮合一次；撼訊股票、撼訊四轉換公司債，以及展匯科股票自15日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

精確實業因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自15日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每十分鐘撮合一次，另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

同致電子最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，15日起10個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

撼訊科技股票因最近十個營業日內有六個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自15日起十個營業日，對撼訊科技股票及撼訊科技國內第四次無擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

展匯科技股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自15日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。