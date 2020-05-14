疫情送溫情 第一金人壽提供確診慰問金

第一金人壽今(14)日表示，新冠肺炎疫情爆發時，第一金人壽在第一時間即啟動全方位的保戶關懷措施，包含給予三個月的保費緩繳、提供保單紓困借款服務及從寬認定負壓隔離病房之理賠給付等，希望能幫保戶分擔疫情期間之財務壓力。

現在疫情雖有緩和趨勢，第一金人壽仍持續送暖，即日起推出貼心的確診慰問金，讓服務更貼近保戶的心。

只要是第一金人壽個人險保單之被保險人(旅行平安險除外)，其保單為2020年5月8日(含)以前生效且申請本項服務時仍有效之契約，若於2020年6月30日(含)前確診新冠肺炎者，即可於2020年12月31日(含)前向第一金人壽申請每人新台幣6,000元的慰問金，以作為治療期間生活費用的部份補助，這也是第一金人壽最暖心的照顧。

保戶如有需要，可撥打第一金人壽24小時免費服務專線0800-001-110洽詢。